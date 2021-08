Covid in Sicilia, 1.377 nuovi positivi e 16 vittime. I tamponi eseguiti in Sicilia sono 16.265. Palermo la prima nella classifica dei contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 1.377 nuovi positivi e 16 vittime

Covid in Sicilia, 1.377 nuovi positivi e 16 vittime. Risalgono i contagi, ieri erano 997. I tamponi eseguiti in Sicilia sono 16.265, ieri erano 15.038.

L’incidenza sale da 6,6% a 8,5%. L’Isola resta saldamente al primo posto per nuovi contagi giornalieri. Al secondo posto la Toscana con 844 contagi.

I positivi attuali sono 20.702 con un aumento di altri 985 casi. I guariti sono 376.

Come comunicato dalla Regione le vittime nelle ultime 24 sono 16 (precisamente 7 del 17 agosto, 7 del 18 agosto e altre 2 “recupero” dei giorni precedenti).

I ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 724, 23 in più rispetto al giorno precedente. I ricoverati in terapia intensiva sono 83 (3 in più rispetto a ieri).

Ecco i nuovi contagiati da Covid suddivisi per provincia:

Palermo 290; Catania 283; Trapani 199; Siracusa 141; Ragusa 124; Agrigento 120; Caltanissetta 104; Messina 81 ed Enna 35.

Nessuna regione domani dovrebbe passare in giallo.

Secondo quanto si apprende, sembra probabile che domani non ci sarà alcuna ordinanza per il passaggio di fascia delle regioni.

La Sicilia è maggiormente a rischio per un passaggio di colore dal bianco al giallo.

Come indicato da Agenas, l’isola oltrepassa la soglia massima prevista dai nuovi parametri per il tasso di occupazione delle terapie intensive 11% (1% in più rispetto a ieri) e resta al 17% in area medica.

La Sicilia, avendo avuto percentuali più basse nell’arco di tutta la settimana, potrebbe sperare di restare almeno per altri sette giorni nella fascia di rischio più bassa.

In rialzo anche i dati della Sardegna che tocca il 10% (1% in più rispetto a ieri) nelle rianimazioni e 11% (1% in più rispetto a ieri) nei reparti ordinari.

La regione aveva fatto registrare un ribasso del 2% nelle intensive passando da 11% a 9%.

Salgono anche i parametri della Calabria che registra il 7% nelle intensive (1% in più rispetto a ieri) e il 16% (oltre la soglia prevista del 15% dai nuovi parametri) nei reparti ordinari.

In Italia contagi pressoché stabili e calano i morti.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 7.260, ieri erano 7.162. Le vittime in un giorno sono 55, rispetto alle 69 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 206.531 (ieri 226.423). Il tasso di positività è il 3,5%, stabile rispetto al 3,1% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 460 (18 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite).

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 40 (ieri 50). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.627, rispetto a ieri sono 68 in più.

Nella somma complessiva delle nuove vittime nell’ultimo bollettino sono stati conteggiati dieci decessi in più, che riguardano i giorni precedenti (8 in Calabria e due in Sicilia).