Pulizia caditoie e tombini a Catania per evitare allagamenti. Manutenzione a canali d'acqua e rimozione dei residui di polvere lavica nei luoghi più a rischio.

Pulizia caditoie e tombini a Catania per evitare allagamenti. Manutenzione anche a canali d’acqua e rimozione dei residui di cenere delle 55 attività eruttive dell’Etna.

Molte attività stromboliane hanno interessato Catania per la caduta di polvere dei lapilli in pochi mesi.

Da una decina di giorni l’Amministrazione Comunale ha messo in campo un piano d’azione per prevenire allagamenti per l’arrivo di piogge autunnali di portata torrenziale.

Un lavoro coordinato dalle Direzioni comunali Manutenzioni ed Ecologia con l’ausilio della Multiservizi, della Srr e della Dusty che sta procedendo per step successivi.

La prima fase ha riguardato, fino a Ferragosto, le principali arterie che da Nord arrivano in città.

Nel corso di una riunione che si è svolta ieri con la presenza degli assessori Arcidiacono e Cantarella, il sindaco Pogliese ha dato un nuovo impulso per intensificare le manutenzioni.

Si tratta di attività di ripristino della funzionalità idraulica, fortemente compromessa, sia dalla presenza di rifiuti di ogni genere sui bordi dei corsi d’acqua e della crescita della vegetazione incolta.

Inclusa la cenere vulcanica, caduta copiosamente fino a poche settimane addietro, che ha ostruito il sistema di smaltimento di tombini e caditoie.

Pogliese ha disposto l’immediato raddoppio delle squadre di operai al lavoro, con il supporto dei comunali delle manutenzioni.

In programma la disostruzione del sistema di smaltimento delle acque piovane, sia nella fase di intercettazione a monte che in quella di raccolta a valle.

La manutenzione nelle vie Passo Gravina ed Etnea a seguire tutte le altre strade ad alto rischio come le vie:

Galermo, Sebastiano Catania, Santa Maria Goretti, Nizzeti, Del Bosco e altre aree considerate “sensibili”.

Nel mirino la manutenzione della zona industriale in cui gli interventi sono stati eseguiti dalla Sidra con l’ausilio dei mezzi meccanici.

Per rafforzare quest’azione, che interesserà tutte le principali vie d’accesso alla città il sindaco Pogliese ha anche disposto l’utilizzo del canal jet.

Si tratta di un sistema veloce di risucchio automatico del materiale inerte che da martedì la Multiservizi, presieduta da Serena Spoto, metterà in campo.

Il tutto per accelerare ulteriormente l’azione. Un secondo automezzo speciale si spera disponibile qualche giorno dopo, grazie all’ausilio della Regione tramite la Srr.

Il programma attuato in concomitanza della pulizia di strade e marciapiedi eliminare dalla città la cenere vulcanica.

la Dusty da diverse settimane, è al lavoro per lo smaltimento delle polveri laviche in sinergia con l’assessorato comunale alla nettezza urbana.

Stamane l’intervento di mezzi meccanici per la bonifica dei corsi d’acqua più a rischio, il Forcile e l’Acquasanta.

Lavori per mettere in sicurezza le abitazioni del villaggio Santa Maria Goretti e Fossa della Creta, spesso allagati dopo temporali di una certa intensità.

Un rigido programma di pulitura e protezione che proseguirà anche nei prossimi giorni per rendere più agevole il deflusso delle acque di scarico.

Ciò consentirà lo scorrimento delle acque piovane senza sversamenti sulla sede stradale che talvolta invadono anche le abitazioni.

Un impegno e un’azione che ha avuto un prologo di eccezionale valenza, lo scorso autunno, con i lavori di riqualificazione.

Cantieri realizzati dal Genio Civile grazie a un protocollo d’intesa con il Comune, sui torrenti Buttaceto, Arci, Jungetto e Bicocca.

Corsi d’acqua, questi ultimi, che a causa dei detriti e della fitta vegetazione che li soffocavano, rischiavano di tracimare con nefaste conseguenze per la zona industriale.

Messa in sicurezza per la viabilità, e considerata la vicinanza dei torrenti con la statale 114, sviluppano una valida protezione per le aziende che operano nel distretto produttivo catanese.