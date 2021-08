Coronavirus in Sicilia, 997 nuovi casi e 25 morti. Diminuiscono i test eseguiti rispetto a ieri. Oggi 15.038, martedì 26.865.

Coronavirus in Sicilia, 997 nuovi casi e 25 morti. I contagi registrati oggi sono in calo rispetto a ieri 1.229.

Diminuiscono i test eseguiti rispetto alle 24 ore precedenti: oggi 15.038, martedì 26.865. Il tasso di positività risale dal 4,5% al 6,6%.

La Sicilia resta sempre prima in Italia per numero di contagi giornalieri, seguita dal Lazio (703) e Veneto (692).

Dopo lo zero segnato ieri nella casella dei decessi, oggi invece si registrano altri 25 morti.

La Regione ha comunicato però che solo un decesso è stato registrato ieri, gli altri 24 sono ‘recuperi’ dei giorni precedenti.

I guariti, sono 1.204. Si trovano attualmente ricoverati negli ospedali siciliani 701 pazienti (17 in più rispetto a ieri), di questi 80 in terapia intensiva (3 in più rispetto a ieri).

Ecco i contagiati suddivisi per provincia:

Ragusa 174; Catania 161; Palermo 148; Caltanissetta 139; Siracusa 114; Agrigento 85; Trapani 85; Enna 73 e Messina 18.

In Italia forte aumento dei contagi e dei morti.

I positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 7.162 (ieri erano 5.273). Le vittime in un giorno sono 69, in aumento rispetto alle 54 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 226.423 (ieri erano 238.073). Il tasso di positività è il 3,1%, in crescita rispetto al 2,2% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 442, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

Calano per la prima volta dal 15 luglio gli attualmente positivi al Covid in Italia, oggi sono complessivamente 128.782.

Si registra, dunque, un decremento di 334 unità rispetto a ieri che erano 129.116. Dimessi e guariti sono in totale 4.199.404, con un incremento di 7.424 rispetto a ieri.

Dall’inizio della pandemia i positivi sono complessivamente 4.456.765, i morti 128.579.