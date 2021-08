Etna crea nuova vetta, 3.357 metri a Sud-Est. I parossismi hanno fatto crescere a dismisura il cratere di sud-est che ha superato quello di Nord Est.

Etna crea nuova vetta, 3.357 metri a Sud-Est. Il cratere di sud-est, in merito al quale sono state abbattute le distinzioni tra la vecchia formazione craterica e la nuova, ha superato in altezza il cratere di nord-est.

A tal punto che ora esso, la cui bocca più eruttiva è fra la vecchia e la nuova formazione, ha toccato quota 3357 metri, divenendo così la vetta più alta del Mongibello.

Il cratere di sud-est, da quando è nato, è sempre quello più attivo.

Per alcuni anni la bocca di sud-est, nata nel 1971, non era più cresciuta, ma quest’ anno ha ripreso a crescere e a rinforzarsi, allargandosi notevolmente oltre a svilupparsi in altezza.

Ultimamente, dopo la crescita sull’ orlo settentrionale, il cratere è cresciuto anche sul lato meridionale.

La sua media di sviluppo è di più di un metro per ogni parossismo.

L’ Etna intanto “tossisce”, rilasciando una colonna di cenere di 6000 metri.

Nella mattinata di oggi il Mongibello, pur non dando vita a un nuovo parossismo, ha sprigionato detriti dal cratere di Nord-est.

Non si è dunque trattato della tipica esplosione stromboliana.

L’ attività eruttiva ha determinato il rilascio di blocchi e dunque di pezzi di roccia usciti dal cratere e riversatisi sul versante orientale. La caduta di cenere è stata molto diluita.

Il materiale piroclastico, in linea di massima, è stato comunque espulso non lontano dal cratere e in forma sottile.

Il fenomeno si è sostanziato in qualche esplosione, ma le esplosioni non sono state particolarmente energetiche.

Una lo è stata. L’ altra meno. Fleri e Pisano, territori ascrivibili a Zafferana Etnea, sono stati interessati dalla caduta di cenere vulcanica.

Umberto Trovato