Campionato serie C, inizia la campagna abbonamenti. In vendita 2.500 tessere valide per assistere a tutte le gare interne dei rossoazzurri nel girone C.

Campionato serie C, inizia la campagna abbonamenti

Campionato serie C, inizia la campagna abbonamenti. Dall’undici agosto in vendita 2.500 tessere valide per assistere a tutte le gare interne dei rossoazzurri nel girone C della Serie C 2021/22.

Il numero ridotto a causa delle restrizioni Covid che impongono una capienza limitata nello stadio Massimino.

Saranno disponibili 800 abbonamenti validi per la Curva Nord, 800 per la Curva Sud, 600 per la Tribuna B, 250 per la Tribuna A e 50 per la Tribuna elite.

I prezzi degli abbonamenti adottati quest’anno.

Nelle due curve si pagheranno 100 euro, in tribuna B 150 euro, in tribuna A 200 euro, in elite 400 euro.

Ecco i prezzi ridotti per le donne:

under 18 (nati dal 1° gennaio 2003 in poi) e over 65 (nati negli anni 1956 e precedenti): 70 euro nelle due curve, in tribuna B 120, in tribuna A 200, nessuna riduzione in elite.

Modalità per l’acquisto.

L’abbonamento potrà essere sottoscritto e acquistato esclusivamente online, dalle ore 12 di mercoledì 11 agosto su ticketone.it utilizzando questo link.

L’acquisto potrà avvenire dopo aver preso visione di tutte le condizioni contrattuali e in particolare di quelle riferite al quadro normativo indotto dall’emergenza epidemiologica.

Saranno comprese le specifiche relative alle condizioni d’accesso allo stadio e agli obblighi da osservare durante la permanenza nell’impianto sportivo.

La vendita si svolgerà in tre fasi:

La prima fase, dalle ore 12 di mercoledì 11 agosto alle 13 di venerdì 13 agosto, sarà riservata ai titolari delle “Catania Card 11.700”, ai quali sarà riservata la priorità.

La seconda fase è prevista dalle 17 di venerdì 13 agosto alle 23,59 di domenica 29 agosto e sarà riservata ai titolari delle “Catania Card 11.700” e ai possessori dell’abbonamento Calcio Catania 2019/20.

La terza fase, di vendita libera, prenderà il via alle ore 10 di lunedì 30 agosto.