Catania gioca la prima partita a Monopoli, il calendario. La nuova stagione presentata in diretta dalla Lega Pro, inizierà il 29 agosto.

Catania gioca la prima partita a Monopoli, il calendario. I rossoazzurri andranno in trasferta per la prima partita del campionato di Serie C 2021-2022.

Il calendario della nuova stagione presentato in diretta dalla Lega Pro inizierà il 29 agosto.

Il giorno che inaugurerà il girone C pure Paganese-Acr Messina e Palermo-Latina. La seconda sfida tutta siciliana tra Messina e Palermo.

I derby per il Catania sono previsti nelle ultime due giornate: 18° turno contro il Palermo, 19° turno contro il Messina.

Di seguito la tabella delle partite del Catania gornata per giornata:

IL CALENDARIO COMPLETO DEL CAMPIONATO SERIE C 2021-22

1^ Giornata (and. 29 Ago 2021 – rit. 22 Dic 2021)

Avellino – Campobasso

Catanzaro – Virtus Francavilla

Fidelis Andria – Juve Stabia

Monopoli – Catania

Monterosi Tuscia – Foggia

Paganese – Acr Messina

Palermo – Latina

Potenza – Bari

Taranto – Turris

Vibonese – Picerno

2^ Giornata (and. 5 Set 2021 – rit. 9 Gen 2022)

Acr Messina – Palermo

Bari – Monterosi Tuscia

Campobasso – Taranto

Catania – Fidelis Andria

Foggia – Potenza

Juve Stabia – Avellino

Latina – Paganese

Picerno – Catanzaro

Turris – Monopoli

Virtus Francavilla – Vibonese

3^ Giornata (and. 12 Set 2021 – rit. 16 Gen 2022)

Avellino – Latina

Catanzaro – Potenza

Fidelis Andria – Virtus Francavilla

Foggia – Turris

Monopoli – Acr Messina

Monterosi Tuscia – Campobasso

Paganese – Catania

Picerno – Bari

Taranto – Palermo

Vibonese – Juve Stabia

4^ Giornata (and. 19 Set 2021 – rit. 23 Gen 2022)

Acr Messina – Virtus Francavilla

Catania – Bari

Fidelis Andria – Vibonese

Juve Stabia – Campobasso

Latina – Foggia

Monopoli – Avellino

Paganese – Taranto

Palermo – Catanzaro

Potenza – Monterosi Tuscia

Turris – Picerno

5^ Giornata (and. 26 Set 2021 – rit. 30 Gen 2022)

Avellino – Potenza

Bari – Paganese

Campobasso – Fidelis Andria

Catanzaro – Catania

Foggia – Juve Stabia

Monterosi Tuscia – Palermo

Picerno – Acr Messina

Taranto – Latina

Vibonese – Turris

Virtus Francavilla – Monopoli

6^ Giornata (and. 29 Set 2021 – rit. 6 Feb 2022)

Acr Messina – Bari

Avellino – Catanzaro

Catania – Turris

Fidelis Andria – Foggia

Latina – Juve Stabia

Monopoli – Picerno

Paganese – Vibonese

Palermo – Campobasso

Potenza – Virtus Francavilla

Taranto – Monterosi Tuscia

7^ Giornata (and. 3 Ott 2021 – rit. 13 Feb 2022)

Bari – Monopoli

Campobasso – Paganese

Catanzaro – Fidelis Andria

Foggia – Acr Messina

Juve Stabia – Palermo

Monterosi Tuscia – Avellino

Picerno – Catania

Turris – Latina

Vibonese – Potenza

Virtus Francavilla – Taranto

8^ Giornata (and. 10 Ott 2021 – rit. 16 Feb 2022)

Acr Messina – Monterosi Tuscia

Avellino – Virtus Francavilla

Bari – Turris

Catania – Juve Stabia

Latina – Picerno

Monopoli – Campobasso

Paganese – Catanzaro

Palermo – Foggia

Potenza – Fidelis Andria

Taranto – Vibonese

9^ Giornata (and. 17 Ott 2021 – rit. 20 Feb 2022)

Campobasso – Bari

Catanzaro – Taranto

Fidelis Andria – Avellino

Foggia – Monopoli

Juve Stabia – Picerno

Monterosi Tuscia – Paganese

Potenza – Acr Messina

Turris – Palermo

Vibonese – Latina

Virtus Francavilla – Catania

10^ Giornata (and. 20 Ott 2021 – rit. 27 Feb 2022)

Acr Messina – Vibonese

Bari – Foggia

Catania – Avellino

Latina – Catanzaro

Monopoli – Juve Stabia

Paganese – Potenza

Palermo – Virtus Francavilla

Picerno – Monterosi Tuscia

Taranto – Fidelis Andria

Turris – Campobasso

11^ Giornata (and. 24 Ott 2021 – rit. 6 Mar 2022)

Avellino – Paganese

Campobasso – Picerno

Catanzaro – Monopoli

Fidelis Andria – Turris

Foggia – Taranto

Juve Stabia – Acr Messina

Monterosi Tuscia – Catania

Potenza – Latina

Vibonese – Palermo

Virtus Francavilla – Bari

12^ Giornata (and. 31 Ott 2021 – rit. 13 Mar 2022)

Acr Messina – Campobasso

Bari – Catanzaro

Catania – Vibonese

Latina – Fidelis Andria

Monopoli – Monterosi Tuscia

Paganese – Virtus Francavilla

Palermo – Avellino

Picerno – Foggia

Taranto – Potenza

Turris – Juve Stabia

13^ Giornata (and. 7 Nov 2021 – rit. 16 Mar 2022)

Avellino – Taranto

Campobasso – Catania

Catanzaro – Acr Messina

Fidelis Andria – Palermo

Foggia – Paganese

Juve Stabia – Bari

Monterosi Tuscia – Turris

Potenza – Picerno

Vibonese – Monopoli

Virtus Francavilla – Latina

14^ Giornata (and. 14 Nov 2021 – rit. 20 Mar 2022)

Acr Messina – Avellino

Bari – Vibonese

Catania – Foggia

Juve Stabia – Monterosi Tuscia

Latina – Campobasso

Monopoli – Taranto

Paganese – Fidelis Andria

Palermo – Potenza

Picerno – Virtus Francavilla

Turris – Catanzaro

15^ Giornata (and. 21 Nov 2021 – rit. 27 Mar 2022)

Avellino – Picerno

Campobasso – Foggia

Catanzaro – Juve Stabia

Fidelis Andria – Bari

Latina – Acr Messina

Palermo – Paganese

Potenza – Monopoli

Taranto – Catania

Vibonese – Monterosi Tuscia

Virtus Francavilla – Turris

16^ Giornata (and. 28 Nov 2021 – rit. 3 Apr 2022)

Acr Messina – Fidelis Andria

Bari – Latina

Campobasso – Virtus Francavilla

Catania – Potenza

Foggia – Vibonese

Juve Stabia – Taranto

Monopoli – Paganese

Monterosi Tuscia – Catanzaro

Picerno – Palermo

Turris – Avellino

17^ Giornata (and. 5 Dic 2021 – rit. 10 Apr 2022)

Avellino – Bari

Catanzaro – Foggia

Fidelis Andria – Picerno

Latina – Catania

Paganese – Juve Stabia

Palermo – Monopoli

Potenza – Turris

Taranto – Acr Messina

Vibonese – Campobasso

Virtus Francavilla – Monterosi Tuscia

18^ Giornata (and. 12 Dic 2021 – rit. 15 Apr 2022)

Bari – Taranto

Campobasso – Catanzaro

Catania – Palermo

Foggia – Virtus Francavilla

Juve Stabia – Potenza

Monopoli – Latina

Monterosi Tuscia – Fidelis Andria

Picerno – Paganese

Turris – Acr Messina

Vibonese – Avellino

19^ Giornata (and. 19 Dic 2021 – rit. 24 Apr 2022)

Acr Messina – Catania

Avellino – Foggia

Catanzaro – Vibonese

Fidelis Andria – Monopoli

Latina – Monterosi Tuscia

Paganese – Turris

Palermo – Bari

Potenza – Campobasso

Taranto – Picerno

Virtus Francavilla – Juve Stabia