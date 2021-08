Calcio Serie C 2021-22, Lega Pro sorteggia i gironi. La Lega Pro con l’estrazione degli iscritti Compone i tre gironi di Serie C per la stagione 2021-2022.

Calcio Serie C 2021-22, Lega Pro sorteggia i gironi. Composti i tre gironi di Serie C per la stagione 2021-2022. Il gruppo che riguarda le siciliane come sempre è il girone C.

Ecco le squadre che ne faranno parte:

ACR MESSINA; AVELLINO; BARI; CAMPOBASSO; CATANIA; CATANZARO; FIDELIS ANDRIA; FOGGIA; JUVE STABIA; LATINA;

MONOPOLI; MONTEROSI TUSCIA; PAGANESE; PALERMO; PICERNO; POTENZA; TARANTO; TURRIS; VIBONESE; VIRTUS FRANCAVILLA.

GIRONE A:

Albinoleffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U 23, Lecco, Legnago Salus, Mantova, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Sudtirol, Trento, Triestina, Virtusvecomp Verona.

GIRONE B:

Ancona Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Virtus Entella, Vis Pesaro, Viterbese, X.

Sorteggiati anche gli accoppiamenti per il primo turno di Coppa Italia che saranno:

Vibonese–Catania;

Juve Stabia–Messina;

Palermo–Picerno.

I giochi inizieranno il 21 agosto.