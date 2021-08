Massima allerta incendi in Sicilia per domani. la Protezione Civile Regionale comunica il rischio quattro province siciliane.

Massima allerta incendi in Sicilia, ondate di calore in arrivo

Massima allerta incendi in Sicilia, ondate di calore in arrivo. Anche per domani, 8 agosto, la Protezione Civile Regionale ha diffuso l’allerta meteo per le ondate di calore e l’allerta incendi.

le province con il maggiore rischio incendi in Sicilia sono:

Agrigento, Palermo, Siracusa, e Trapani.

Livello medio per:

Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Ragusa.

Le maggiori ondate di calore si potrebbero verificare nella provincia di Catania e Palermo, che hanno un livello di allerta 2.

Livello inferiore indicato come 1, la provincia di Messina.