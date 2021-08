Covid in Sicilia, 809 nuovi casi e 6 morti. I test eseguiti sono 14.296. La regione Sicilia è prima in Italia per nuovi contagi giornalieri.

Covid in Sicilia, 809 nuovi casi e 6 morti

Covid in Sicilia, 809 nuovi casi e 6 morti. I contagiati registrati in Sicilia, sono un numero in netto aumento rispetto a ieri (262).

I test eseguiti nelle ultime 24 ore raddoppiano, sono 14.296 (ieri 7.718). Il tasso di positività risale dal 3,3% al 5,6%.

La regione Sicilia è prima in Italia per nuovi contagi giornalieri.

Le vittime sono sei, 395 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 370 persone (16 in più rispetto a ieri), delle quali 32 in terapia intensiva (2 meno rispetto a ieri).

L’Isola ha raggiunto quota 11% (con un rialzo 1%) per quanto riguarda l’occupazione dei posti in reparto.

Il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d’allerta è il 15%, le terapie intensive sono al 5%.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 196; Ragusa 151; Agrigento 119; Catania 102; Trapani 71; Caltanissetta 63; Siracusa 40; Messina 38 e 29 a Enna.

In Italia aumentano i contagi e le vittime.

I positivi ai test Covid registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 4.845 (ieri erano 3.190). Le vittime in un giorno sono 27 (ieri erano 23).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 209.719 (ieri erano 83.223). Il tasso di positività è il 2,3%, in calo rispetto al 3,8% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 258, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 25). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.196, 126 in più rispetto a ieri.

Dall’inizio dell’epidemia i casi in Italia sono complessivamente 4.363.374, i morti 128.115. Dimessi e guariti sono in totale 4.141.043, con un incremento di 3.615 rispetto a ieri.

I positivi attuali sono 94.216, in aumento di 1.199 unità nelle ultime 24 ore.