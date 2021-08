La magia Symphonic Beatles nella Villa Bellini di Catania.

La magia Symphonic Beatles nella Villa Bellini. Il Teatro Massimo Bellini di Catania in scena, per la rassegna estiva con la musica dei Beatles.

Sul palcoscenico ancora una volta il coro e l’orchestra diretta dal maestro Paolo Paroni, impegnati nel concerto “Simphonic Beatles” avvalendosi degli arrangiamenti musicali di Valter Sivilotti.

Paolo Paroni, nato a Peschiera del Garda nel 1969 si è diplomato con il massimo dei voti in Organo presso il Conservatorio di Udine;

ha studiato poi Direzione d’Orchestra presso l’Accademia di Vienna (Hochschulefür Musik und Darstellende Kunst), dove si è laureato cum laude.

Direttore Ospite Principale del New York City Ballet dal 2014, ha collaborato con orchestre e teatri lirici nazionali e internazionali.

Appassionato di rivisitazioni musicali storiche, dalla musica barocca alla contemporanea fino al jazz, al rock e alla World Music.

Egli vanta dopo il suo debutto sul podio dell’Orchestra Filarmonica Slovena di Lubiana – molte collaborazioni, nei circuiti internazionali, con artisti di varia matrice stilistica e culturale.

Nel caso dei Beatles si è avvalso degli arrangiamenti di Valter Sivilotti, nato a Udine nel 1963, ha studiato pianoforte e composizione presso il Conservatorio “J. Tomadini” della stessa città.

Successivamente, perfezionatosi presso il Conservatorio di Trieste si è diplomato in Composizione.

Sivilotti, docente presso il Conservatorio di Matera, premiatissimo pianista, compositore e direttore d’orchestra a livello internazionale è noto per i suoi arrangiamenti di canzoni d’autore.

Ha collaborato con artisti provenienti da mondo della musica jazz, etnica e classica, scrivendo anche musiche originali per numerosi spettacoli teatrali e seguendo come direttore musicale diversi, noti, artisti.

Nell’incantevole cornice della Villa Bellini la sera del 31 luglio si è tenuta la pregevole performance organizzata dal Teatro Massimo Bellini: una perla nella sua preziosa ostrica!

I Beatles esordivano nei ‘favolosi’ anni Sessanta irrompendo con la loro fresca carica di novità nel mondo di quei giovani che andavano maturando la frattura del ’68.

Erano quelli gli anni della guerra del Vietnam: proprio alla fine del 1960 si formalizzava la lotta aperta tra Hanoi e il governo di Saigon

Ed erano gli anni di Kennedy che accendeva le speranze dei democratici.

Il coinvolgimento nella guerra degli americani fu graduale.

Già nel biennio 1962 – 1963 erano iniziati i voli statunitensi finalizzati a spargere sostanze chimiche nel Vietnam del Sud per ‘stanare’ i guerriglieri vietcong.

In USA si parlò di ‘nobile e democratico impegno’ dei reparti speciali in ‘difesa’ del Sud:

“Abbiamo un problema: rendere credibile la nostra potenza. Il Vietnam è il posto giusto per dimostrarlo”

dichiarava Kennedy ribadendo le posizioni che dopo il suo assassinio sarebbero state anche quelle di Lyndon B. Johnson.

Nel 1965 le operazioni di guerra americane cominciarono una forte escalation a fronte di una strenua resistenza.

Ma le forti perdite umane statunitensi avrebbero finito per provocare un crollo nell’opinione pubblica e nel morale delle truppe, insieme ai primi contrasti politici interni.

L’opposizione alla guerra nelle Università aveva visto crescere l’attivismo politico studentesco di sinistra.

L’opposizione all’arruolamento rivelava il disagio morale dei giovani.

I pacifisti, i ‘figli dei fiori’ dilagavano in Europa e trovavano un punto d’incontro nell’isola di Wight.

Jean Baetz e Bob Dylan cantano la contestazione giovanile che, partendo da Parigi, diventava lotta politica e sociale nelle Università europee cambiando il mondo e i suoi costumi:

…e i Beatles esordiscono in quel tempo e accompagnano gli anni Sessanta!

Gli elementi che li caratterizzano – la musica, i capelli lunghi a caschetto, il look alla John Lennon con gli occhiali rotondi, l’orientalismo – saranno uno stereotipo durante la contestazione sessantottina.

Il fenomeno beatlesiano diventa movimento di emancipazione giovanile innescando un cambiamento senza ritorno.

È la British invasion, la consacrazione della cultura di massa.

E diventa anche contestazione e pacifismo: interpretazione delle utopie del tempo.

Imagine, il grande successo di Lennon, è addirittura un inno internazionale del pacifismo:

“immagina che non esistano le nazioni, non è difficile, niente per cui uccidere o morire e nessuna religione”.

Il 30 gennaio 1969 è la data del loro ultimo concerto dal vivo. Dopo il gruppo si sciolse.

I quattro di Liverpool avevano accompagnato i sogni della loro generazione. È come se avessero esaurito il loro compito…ci si avviava verso gli anni di piombo…

Ma la memoria rimane.

Un’antologia delle indimenticabili canzoni del gruppo di Liverpool che ha rivoluzionato la musica internazionale ha creato, nella serata dell’ultimo giorno di luglio.

Un’atmosfera di struggente nostalgia specie per chi quelle musiche ha avuto come compagne di giovinezza.

Ma non solo: notevole era la presenza dei giovani!

La magistrale esecuzione dell’orchestra e del coro del Teatro Massimo Bellini ha saputo creare la magia unendo generazioni diverse, facendo loro respirare le stesse emozioni.

Quasi a dimostrare che una sorta di eredità immateriale ha saputo travalicare i tempi e le generazioni entrando nella Storia.

Un coro di ovazioni, anche a scena aperta, ha accompagnato l’esecuzione dei brani specie quando coro orchestra e direttore hanno generosamente concesso al pubblico, che li richiedeva a gran voce, due indimenticabili bis.

