Fine settimana in Sicilia di fuoco e devastazione. Un vasto rogo è divampato a Enna bassa e minaccia diverse abitazioni.

Minacciata dalle vampe una sede dell’università Kore che ospita la facoltà di Ingegneria, alcuni impianti e la palestra di Scienze motorie.

Le fiamme sono alimentate dal vento caldo che soffia sulla città e la presenza vaste aree di sterpaglie secche.

L’ateneo ha consegnato ai vigili del fuoco i telecomandi dei cancelli della struttura per permettere di potere intervenire.

Sono quattro gli incendi che dilagano a Enna bassa. Il rogo vicino all’Università che lambisce la scuola media Savarese, le fiamme hanno risalito il costone di contrada Baronessa.

Si tratta di una coda d’incendio scoppiato la scorsa notte, che ha raggiunto l’ospedale Umberto I nella zona della pista dove atterrano gli elicotteri del 118.

Nel corso delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona dell’Università, un mezzo della protezione civile è rimasto coinvolto in un incidente al bivio Sant’Anna.

L’autobotte si era rifornita di acqua e tornava nella zona interessata, nel percorso un violento tamponamento la ha fatta ribaltare.

Gli occupanti del mezzo sono volontari della Protezione civile, che non hanno riportato ferite gravi, sono stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Preoccupa l’incendio divampato tre giorni fa nei boschi di Piazza Armerina, ha un fronte molto attivo che ha quasi raggiunto il paese di Aidone.

A Palermo e provincia, con la temperatura che ha toccato i 40 gradi, raddoppiate le squadre dei vigili del fuoco e della forestale che sono impegnate in una ventina di fronti.

Le zone che destano più pericolo sono:

Camporeale e Corleone dove sono minacciate alcune aziende agricole; Valledolmo dove le fiamme stanno creando non poche apprensioni ai residenti di alcune abitazioni;

Fiamme a Castronovo di Sicilia nei pressi di un motel, a Trabia, Belmonte Mezzagno e Villafrati nella zona della statale Palermo-Agrigento.

Da tre giorni varie aree di fuoco tengono impegnati i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile in diversi paesi delle Madonie.

Gli incendi hanno interessato le aree boschive del parco: da Polizzi Generosa a Collesano, da Petralia Soprana a Castelbuono.

I roghi si sono propagati nella zona montuosa in cui si trova l’anfiteatro naturale della Quacella, che si estende a semicerchio da monte Mufara a monte Quacella.

Si tratta di un’ampia area di grande fascino e di forte richiamo naturalistico.

Da tre notti si vivono fasi drammatiche per il gran numero di focolai appiccati probabilmente da mani criminali che i canadair e i mezzi della Protezione civile cercano di domare.

A Petralia Soprana il fuoco è divampato per due notti giungendo a ridosso della miniera di salgemma nella zona di Raffo.

Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi interviene nel merito della situazione drammatica:

«Si prova un grande dolore nell’assistere con senso di impotenza all’aggressione delle fiamme».

«Tutti abbiamo il dovere di difendere e proteggete il nostro patrimonio».

Conclude Librizzi:

«Va detto grazie a chi è stato impegnato per domare i roghi e l’incendio che ha devastato la montagna che domina la vallata di Polizzi».

In provincia di Catania, per un incendio lungo i versanti ai margini della strada, è chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la statale 417 “di Caltagirone” nei pressi del km 60 a Belpasso (Ct).

Nelle zone interessate, per il momento, il traffico è deviato su altre vie. Sono presenti vigili del fuoco e forze dell’ordine e le squadre del personale Anas.