Coronavirus in Sicilia, 719 nuovi casi e 19 vittime. I contagiati sono 92 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 14mila test. Il tasso di positività che risale dal 2,7 al 5%.

Tre i morti (il totale sale a 6.039), 184 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 296 persone (7 in più di ieri), delle quali 29 in terapia intensiva (3 in più di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Ragusa 235; Palermo 115; 105 Catania; Agrigento 75; Siracusa 67; Caltanissetta 58; Trapani 49; Enna 14 e 1 a Messina.

Aumentano in Italia contagi e vittime.

I nuovi positivi in tutto il paese sono 6.171, ieri erano 5.696. Le vittime in un giorno sono 19, mentre ieri erano 15.

Eseguiti 224.790 test (ieri 248.472), il tasso di positività è il 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri.

Dall’inizio dell’epidemia i casi sono complessivamente 4.336.906, i morti 128.029. Dimessi e guariti sono in totale 4.130.393, con un incremento di 1.825 rispetto a ieri.

I positivi attuali sono 78.484, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 194, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 20. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.730 (45 in più rispetto a ieri).