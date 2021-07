Formazione in Sicilia, arrivano i licenziamenti collettivi. In Sicilia le casse regionali vuote e il compartimento alla paralisi.

Formazione in Sicilia, programmati i licenziamenti collettivi. Il comparto professionale è alla paralisi e la Regione non ha i fondi per pagare.

Situazione molto critica nel settore della formazione in Sicilia. Lo denunciano gli Enti del comparto che sono allo stremo e combattono per arginare lo stato di crisi proclamato.

Si tratta di un combattimento all’ultimo sangue per la sopravvivenza in una situazione di silenzio generale calata proprio intorno alla formazione professionale.

La Regione Siciliana al momento non ha fondi. L’ente non ha soldi per la quota di cofinanziamento dei fondi europei.

Si tratta di una situazione incresciosa a fronte della quale alcune delle più importanti associazioni del settore formazione scendono in campo.

Molte associazioni nazionali, tra cui CiForma-CIFA, CENFOP Sicilia e Forma Sicilia, denunciano la gestione del governo Musumeci e in particolare dell’assessore regionale Roberto Lagalla.

A parlare in particolare sono Lucia Alfieri, Massimo Papa e Gabriele Leanza in rappresentanza degli enti della formazione professionale.

Questi ultimi chiedono al presidente della Regione Nello Musumeci, all’assessore all’Istruzione e Formazione Roberto Lagalla e all’assessore all’Economia Gaetano Armao:

«Come si è giunti a questo? Quali e di chi sono le responsabilità?»

Soprattutto, come e quando Palazzo d’Orléans pensa di risolvere la situazione di paralisi in cui versa oggi il settore della formazione?»

Gli enti siciliani avviano le procedure per il licenziamento collettivo e sollecitano i contenuti della richiesta.

Intanto il settore, di fatto, è alla paralisi, con le associazioni datoriali che annunciano lo stato di crisi.

Avviate le procedure per il licenziamento collettivo dei lavoratori della formazione professionale.

I temi che scottano si discuteranno in un tavolo tecnico, forse metà settembre, sicuramente dopo le ferie agostane.

Le associazioni datoriali chiedono l’assunzione piena di responsabilità e l’impegno concreto per giungere alla soluzione prima possibile:

«In un momento in cui anche un giorno di ritardo è inaccettabile, è opportuno che i governanti della Regione dimostrino ben altra attenzione e si conducano con ben altro stile».

«Dato che l’assenza della quota di cofinanziamento sospende tutti i pagamenti legati alle misure a valere sul Fondo Sociale Europeo,

le associazioni chiedono l’assunzione piena di responsabilità e l’impegno concreto per giungere alla soluzione prima possibile».

«Le ferie possono aspettare qualche giorno in nome del bene di un settore essenziale per il rilancio dell’economia e dell’occupazione della Regione».

Le associazioni firmatarie chiedono interventi tempestivi.

Le associazioni CiForma CIFA, CENFOP Sicilia e FORMA Sicilia auspicano che sia dato seguito a quanto dichiarato dall’Assessore alla Formazione Roberto Lagalla,

in merito alla possibilità di risolvere il problema autonomamente utilizzando risorse proprie dell’Assessorato per fronteggiare il gravissimo stato di crisi.

Le associazioni datoriali invitano i vertici del governo regionale a provvedere allo sblocco delle risorse FSE prima della pausa estiva.

Forte e chiara la richiesta: l’assessorato metta a disposizione risorse proprie e poi si vada subito a discutere la manovra al parlamento regionale.