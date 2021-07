Vaccini a Messina, inoculazione senza puntura. La prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-Covid.

Vaccini a Messina, inoculazione senza puntura. Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-Covid.

La tecnologia, già utilizzata da Stati Uniti, Australia e India consiste in un getto ad alta velocità che sostituisce completamente l’utilizzo dell’ago,

quindi della tradizionale puntura, e garantisce un totale assorbimento del vaccino per via intramuscolare.

Il dispositivo medico ‘Comfort-in’, certificato CE, è ideato per somministrazioni sub-cutanee o intramuscolari di sostanze medicamentose.

La semplicità e l’assoluta sicurezza lo rendono ideale per ogni tipo di infusione con importanti vantaggi per il paziente, soprattutto per coloro che soffrono di agofobia.

Il “device” utilizza il “nozzle”.

Si tratta di una vera e propria siringa, senza ago, sterile e monouso, in grado di iniettare nel braccio il vaccino attraverso un microforo che proietta il farmaco nel corpo in meno di 100 millisecondi.

La nuova tecnica si aggiunge e non sostituisce la classica somministrazione dei vaccini con siringa con ago,

consente l’uso delle diverse tipologie di vaccino (Pfizer, Moderna, Janssen, Astrazeneca).

I dettagli dell’inoculazione senza ago sarà illustrata domani alle 11,30 in conferenza stampa, nell’hub Fiera di Messina.

Relazioneranno il commissario per l’emergenza Covid Alberto Firenze, il direttore generale facente funzioni Asp Messina Dino Alagna e Arturo Maravigna, responsabile dell’azienda Gamastech, che ha fornito il dispositivo del quale è esclusivista per l’Europa.