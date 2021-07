Etna ritorna in attività, 6 Km di cenere. Nuova fase eruttiva sull’Etna ieri sera con l’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est.

Etna ritorna in attività, 6 Km di cenere

Etna ritorna in attività, 6 Km di cenere. Nuova fase eruttiva sull’Etna ieri sera con l’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est.

La nube vulcanica, secondo stime dell’Ingv di Catania, ha raggiunto un’altezza di circa 6.000 metri sul livello del mare disperdendosi verso Nord.

L’andamento temporale dell’ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e i valori si sono mantenuti bassi.

Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è al momento stazionario ed è ubicato in corrispondenza dei crateri Bocca Nuova e Voragine a circa 2.900 m sul livello del mare.

Scrive su Facebook il vulcanologo Boris Behncke:

«L’Etna è un vulcano attivo. Il Cratere di Nord-Est è uno dei quattro crateri sommitali dell’Etna,

e questi quattro crateri sommitali sono quasi sempre in attività, spesso in maniera poco visibile, ma a volte anche in maniera più evidente».

«Questa attività del Cratere di Nord-Est non ha prodotto materiale incandescente. Non ha prodotto segnali infrasonici, e il tremore vulcanico è rimasto piuttosto basso».

«…In ogni caso, dal punto di vista geologico, si tratta di un evento poco significante».

Aggiunge il vulcanologo dell’Ingv:

«È stata la completa assenza di vento in quota che ha permesso al fenomeno di essere particolarmente visibile, perché il pennacchio di gas e cenere si è alzato 2.5-3 km sopra la cima dell’Etna…».

Spiega Behncke:

«Ovviamente l’assenza di vento ha anche fatto sì che quella poca cenere che è stata emessa non ha minacciato di sommergere i nostri abitati martoriati dalle recenti ricadute di materiale piroclastico».

Infine, conclude Boris Behncke:

«Ovviamente, l’Etna resta sempre (attualmente) il vulcano più attivo al mondo. Quindi di attività, anche più importanti, ne vedremo ancora nei mesi, anni e decenni a venire».