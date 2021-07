Incendi in Sicilia, bruciano Palermo e Trapani. Canadair in azione, da questa mattina, per cercare di spegnere l’incendio divampato nella zona tra Partinico e Trappeto.

Incendi in Sicilia, bruciano Palermo e Trapani

Incendi in Sicilia, bruciano Palermo e Trapani. Grandi roghi in Sardegna con danni incalcolabili, ma l’emergenza incendi si allarga anche in Sicilia.

Canadair in azione, da questa mattina, per cercare di spegnere l’incendio divampato nella zona tra Partinico e Trappeto.

Le fiamme hanno lambito diverse villette sulla Statale 187. Sono intervenute decine di squadre di vigili del fuoco e forestali.

Altri roghi sono segnalati nei monti Sicani e ad Alcamo. Oggi sono previste alte temperature ed è scattata l’allerta rossa nelle province di Palermo e Trapani.

Arancione nel resto dell’isola. Canadair e un elicottero in azione stamane a Erice (per un vasto incendio che dal tardo pomeriggio di ieri sta divorando il verde del demanio, sul lato Nord della montagna.

I danni, per il momento sono da quantificare e pare siano ingenti.