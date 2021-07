Aggressione omofoba a Palermo, denunciati 3 giovani. I presunti aggressori denunciati dagli investigatori per lesioni personali aggravate.

Aggressione omofoba a Palermo, denunciati 3 giovani. Identificati gli autori dell’aggressione omofoba nei confronti di due turisti avvenuta il 29 maggio scorso in pieno centro.

Su disposizione della Procura di Palermo, la polizia ha eseguito perquisizioni a carico di tre ragazzi (un maggiorenne e due minorenni), tutti incensurati.

La disposizione emanata a seguito di analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e sulla base di accertamenti effettuati sui social network.

Le indagini hanno permesso di individuare i responsabili dell’aggressione.

L’ipotesi dei poliziotti è confermata dall’esito delle perquisizioni che ha consentito di rinvenire e sequestrare alcuni indumenti verosimilmente indossati il giorno del pestaggio.

I tre giovani denunciati per lesioni personali aggravate.

Le vittime passeggiavano mano nella mano scambiandosi qualche effusione, a un certo punto insultati con gravissime offese.

Insultati con epiteti in dialetto locale, ingiuriosi e derisori, espressione di forte risentimento di natura omofoba.

Il fatto è avvenuto nella centralissima via Maqueda nel capoluogo siciliano.

La reazione di una delle due vittime aveva inasprito la condotta dei tre palermitani che sono passati alle vie di fatto.

Dopo aver percorso pochi metri, la vittima è diventata il bersaglio del lancio di una bottiglia di vetro che, non colpendolo, si è infranta sul marciapiede.

Dopo averlo raggiunto e minacciato, la baby gang lo ha colpito con calci e pugni in viso, per poi allontanarsi per le strade limitrofe.

Il giovane turista ha riportato la frattura delle ossa nasali, un trauma cranico ed un ematoma all’occhio, lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.