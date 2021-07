Sicilia seconda per ricoveri, pericolo zona gialla. L’isola seconda per ricoveri, con i vecchi parametri non sarebbe stata più bianca.

Sicilia seconda per ricoveri, pericolo zona gialla. Ospedalizzazioni per Covid in area medica che in terapia intensiva (nuovo indicatore) a livello nazionale sono il 2,1% e 2%.

Lontano dalle soglie di zona gialla del 15 e 10 per cento. Alcune regioni sono già oltre il 5% per l’occupazione in area medica:

Calabria 5,7% e Sicilia 5,2%. Seguono la Campania con 4,8% e la Basilicata 4,7%.

Per quanto riguarda le terapie intensive:

la Toscana 3,4%, la Sicilia 3,3% e il Lazio 3%.

Per incidenza dei casi, in testa la Sardegna con 82,8 su 100 mila abitanti. Altre 3 sopra la soglia di 50: Veneto (68,9); Lazio (68,8); Sicilia (64,9).

Se si fossero adottati i vecchi parametri, queste quattro regioni dalla prossima settimana avrebbero raggiunto rapidamente la zona gialla,

avendo superato nel periodo tra il 16 e il 22 luglio la soglia dei 50 casi per 100 mila abitanti.

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa afferma:

«Nelle prossime settimane le Regioni italiane potrebbero rimanere in zona bianca».

Aggiunge il sottosegretario:

«Fino a ieri l’elemento principale che determinava il cambio di colore era legato ai contagiati».

«È ovvio che di fronte a una platea di cittadini vaccinati, e con le evidenze scientifiche che ci dicono che i vaccinati,

qualora dovessero contrarre il Covid con la variante delta, non finiscono in terapia intensiva, l’elemento determinante da qui in avanti deve essere il livello di occupazione dei nostri ospedali».

Continua Costa:

«Ciò crea condizioni di serenità e ci permette di dire che nelle prossime settimane le nostre regioni rimarranno in zona bianca».

Infine il sottosegretario conclude dicendo:

«È un provvedimento di buon senso che fotografa il quadro reale. Siamo di fronte a una pandemia dinamica che cambia gli scenari molto rapidamente».

Per quanto riguarda il valore dell’indice di trasmissibilità del contagio Rt, si evidenzia quello in Sardegna, che raggiunge il valore di 2.24 (rispetto a 1.12 della scorsa settimana).

Le altre regioni con il valore di Rt più alto questa settimana sono il Veneto (1.67), le Marche (1.46) e la Liguria (1.45).

Le regioni che hanno invece i valori di Rt più bassi sono il Molise, dove questa settimana è zero, e la Basilicata (0.81).