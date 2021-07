Covid in Sicilia, 484 nuovi positivi e 2 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 15.413 tamponi. Caltanissetta prima nella classifica dei contagi nell’isola.

Covid in Sicilia, 484 nuovi positivi e 2 morti

Covid in Sicilia, 484 nuovi positivi e 2 morti. I contagiati sono 36 in meno rispetto al report di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 15.413 tamponi. Il tasso di contagio scende dal 3,9 al 3,1%.

La Sicilia è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dopo Lazio, Lombardia e Veneto.

I guariti sono 182. Nelle ultime 24 ore si registrano 2 vittime che innalzano il totale dei decessi a 6.023.

Per quanto riguarda il traffico ospedaliero risultano 13 ricoveri in più rispetto a ieri, in terapia intensiva uno in meno.

Ecco i contagi di oggi suddivisi per provincia:

Caltanissetta 101; Agrigento 98; Palermo 78; Catania 70; Trapani 51; Siracusa 36; Enna 21; Ragusa 17 e Messina 12.

In Italia in aumento i positivi, salgono anche i morti.

Secondo i dati del ministero della Salute in tutto il Paese sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano 5.057.

Le vittime in un giorno sono 17, ieri erano 15.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 237.635, ieri erano 219.778. Il tasso di positività è il 2,2%, stabile rispetto al 2,3% di giovedì.

I pazienti ricoverati attualmente in terapia intensiva per Covid sono 155, 3 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 10 (ieri 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.307, in aumento di 70 rispetto a ieri.