Green pass imposto e colori regioni, cosa cambia. Dal 5 agosto servirà la carta verde che sarà adottata obbligatoriamente per i ristoranti al chiuso.

Basterà, avere solo la prima dose di vaccino o un tampone negativo nelle 48 ore precedenti (o un certificato di avvenuta guarigione dal virus negli ultimi sei mesi).

Questo è l’accordo trovato tra le varie parti del governo.

L’obbligatorietà sarà estesa a spettacoli all’aperto, teatri, cinema, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi e concorsi.

Cambiano i parametri per la zona gialla.

Secondo quanto stabilito dalla cabina di regia a Palazzo Chigi, la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni.

Le Regioni avevano chiesto il 20% di terapie intensive, il Cts aveva dato orientamento per una soglia del 5%.

L’incidenza che fa passare dalla zona bianca alla zona gialla, resta 50 per 100 mila abitanti.

Da oggi saranno determinanti anche gli indicatori ospedalieri.

Si tratta dell’occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche i cui parametri sono stato modificati oggi nel corso della riunione della cabina di regia.

I dati che variano la zona di rischio gialla sono 10% per le intensive e 15% e le aree mediche;

per entrare in zona arancione 20% per le intensive e 30% le aree mediche;

il passaggio in zona rossa prevede: 30% le intensive e 40% le aree mediche (percentuale che resta invariata rispetto ai precedenti parametri).

L’entrata in vigore del green pass (carta verde) sarà posticipata di due settimane affinché sia dato il tempo necessario di uniformarsi alle regole.

Sono previsti tamponi a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi.

Decise le regole, le Regioni hanno sollecitato il governo a inviare quantitativi di vaccini adeguati per far fronte al presunto aumento delle richieste.