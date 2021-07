Rissa a Catania per un parcheggio, tre arresti. I carabinieri di Piazza Dante, hanno sedato una rissa almeno di 15 persone.

Rissa a Catania per un parcheggio, tre arresti

I militari nel corso dell’intervento hanno arrestato tre persone, due uomini di 20 e 27 anni e una donna di 31, tutti di Catania.

La pattuglia si è fermata in via Plebiscito attirata da un assembramento di circa 15 persone che discutevano tra di loro con toni a dir poco accesi in merito ad un preteso “diritto” su un parcheggio.

L’avvicinarsi della volante ha scatenato un’improvvisa quanto furibonda rissa tra i presenti.

I militari dell’Arma al fine di porre fine alla lite e riportare così la calma, hanno cercato di isolare i più facinorosi che li hanno aggrediti fisicamente.

L’immediato intervento di tre pattuglie di rinforzo e di 2 volanti della Polizia di Stato ha permesso ai militari di avere la meglio.

Gli agenti sono riusciti a riportare l’ordine e porre agli arresti domiciliari i tre presso le proprie abitazioni, in attesa dello svolgimento del processo per direttissima.