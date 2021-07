Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo. Come anticipata è arrivata la fase di maltempo prevista dai meteorologi nell'isola.

Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo

Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo. Ampiamente annunciata dai meteorologi e puntualmente arrivata nell’isola.

La fase di maltempo prevista dai tecnici del tempo si è estesa in Sicilia.

Situazione meteo che per tutta la giornata di oggi è in allerta arancione sui settori settentrionali della regione e allerta gialla sul resto dell’isola

Violento nubifragio a Palermo.

I vigili del fuoco in tre ore, a partire dalle 4, hanno eseguito 27 interventi nel capoluogo siciliano per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati in strade e sottopassi.

Gli interventi dei pompieri nel capoluogo hanno interessato le zone:

viale Regione Siciliana (circonvallazione della città), piazza Indipendenza davanti al palazzo della Regione, via Imera, via Re Ruggero e via Messine Marine davanti all’ospedale Buccheri La Ferla.

Per liberare gli automobilisti intrappolati sono intervenuti a supporto i sommozzatori, i pompieri del reparto fluviali e un mezzo anfibio.

I vigili del fuoco di Palermo da stamane hanno effettuato oltre 30 servizi di controllo e verifiche in appartamenti e abitazioni.

Domicili questi dove la pioggia ha provocato infiltrazioni d’acqua e presenza di crepe.

A Catania in riferimento all’allerta meteo rimandata la tanto attesa edizione del Lungomare Fest.