Torre del Grifo, Catania ritiro dal 20 luglio. Il ritiro precampionato, per l’undicesimo anno consecutivo si terrà a Torre del Grifo e avrà inizio martedì 20.

Torre del Grifo, Catania ritiro dal 20 luglio

Torre del Grifo, Catania ritiro dal 20 luglio. La stagione calcistica 2021-2022 del Calcio Catania comincerà il 20 luglio.

Il club rossoazzurro ha reso noto che i calciatori convocati in vista della preparazione estiva si sottoporranno alle visite mediche sabato 17 e lunedì 19 luglio.

Il ritiro precampionato, per l’undicesimo anno consecutivo si terrà a Torre del Grifo, avrà inizio martedì 20.

In tale data, calciatori e tecnici si incontreranno e per concludere gli allenamenti dopo il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C (13 o 14 agosto).

L’allenatore Francesco Baldini predisporrà il calendario degli allenamenti dopo i test atletici e funzionali propedeutici allo svolgimento dell’attività.