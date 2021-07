Adrano, gambizzato imprenditore radiofonico. La vittima sarebbe stata colpita alle gambe al termine di una lite avvenuta in piazza.

Adrano, gambizzato imprenditore radiofonico. Il conduttore radio Enzo Sangrigoli, station manager di radio Flash emittente locale di Adrano raggiunto da diversi colpi di pistola.

Il giornalista pubblicista ferito alle gambe ad Adrano, comune in provincia di Catania dopoundiverbio con Sergio Nuccio Floresta 50 anni.

Floresta ha sparato almeno 4 colpi con la propria pistola Glock calibro 9×21, regolarmente detenuta.

Quest’ultimo dopo aver sparato si è costituito nella caserma dei carabinieri. L’aggressione è avvenuta in pieno centro, intorno alle 13, in via Duca di Misterbianco a pochi passi del Teatro Bellini.

Sangrigoli che non è in pericolo di vita trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Paternò. Non è escluso che il movente del ferimento sia da ricondurre a questioni di natura personale.