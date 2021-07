#Euro2020, notte di festa senza mascherina - video. A Catania come in tutta Italia la gioia è incontenibile e la festa dura fino a notte fonda.

#Euro2020, notte di festa senza mascherina – video. Esplodono le piazze, dalla grande euforia non reggono i divieti.

Le forze dell’ordine nonostante i controlli non riescono a contenere la gioia dopo l’ultimo rigore che ha assegnato all’Italia la coppa Europea 2020.

Caroselli di auto nelle zone centrali della città etnea

A Catania come in tutta Italia la gioia è incontenibile e la festa dura fino a notte fonda. Caroselli di auto e tifosi fra clacson, trombette e bandiere, in giro per a città.

Video Riccardo Caruso

Gente a fiumi si riversa nelle strade cittadine dai quartieri di periferia al centro. Le persone arrivano in centro dai comuni limitrofi:

da Gravina a Misterbianco, Battiati, Aci Castello, S.G. La Punta, Mascalucia è tutto un tripudio di gioia incontenibile.

A Catania assembramenti in corso Italia, nelle Piazze Europa, Stesicoro e Teatro Massimo.

Il popolo della notte scende anche a piedi nelle piazze e si concentra in Piazza Europa e Corso Italia dove l’assembramento diventa inevitabile.

Si notano in giro davvero poche mascherine, compaiono le bandiere e la festa dilaga fra gente che riempie le strade anche in piazza teatro Massimo a fare da cornice alla gioia.

Inni alla gioia da Nord a Sud della nazione, inutili i divieti.

In tutto il Paese vi è chi ha tifato gli Azzurri lontano dalle strade, dai balconi, mostrando il tricolore. Gente che si è tenuta al riparo dai rischi del Covid19 e chi, al contrario, persone che hanno sfidato virus e assembramenti.

Grande festa anche nei lidi, al mare, nei bar, spesso sotto lo sguardo delle forze dell’ordine che non hanno potuto contenere l’enorme massa riversata per le strade.

In tutta Italia sono stati rafforzati controlli per scongiurare il rischio di maxi assembramenti ma quando è arrivata la vittoria, contenerli è stato quasi impossibile.

In molte città, come a Catania, la prudenza e la paura di assembramenti ha suggerito alle amministrazioni comunali di non installare i maxi-schermi.

Foto Riccardo Caruso

Come inizialmente previsto, Stop a tutte quelle iniziative per evitare i rischi di contagio.

I festeggiamenti rumorosi nelle aree di ritrovo di tutta Italia, come nel centro di Roma, l’Arena Milano Est, Firenze, Bologna…. dovunque.

Stesse scene anche a Torino, Venezia, Padova, Trieste, Palermo, Cagliari, Sassari e altrove e non si registra città in cui i tifosi non siano scesi in piazza o a cantare fuori dai balconi per sventolare il tricolore.