Aeroporto Catania, nessun controllo anti-Covid. Il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro lamenta l’assenza di controlli anti-Covid nello scalo di Fontanarossa.

Sottolinea De Caro:

«L’assenza di controlli anti-Covid per chi sbarca all’aeroporto di Fontanarossa ci pare una pura follia che rischiamo di pagare a caro prezzo».

Aggiunge il deputato regionale:

«Purtroppo, e ci dispiace doverlo ancora una volta sottolineare, questa è l’ennesima falla di una struttura che ci vede all’ultimo posto in Italia per i vaccini e al primo per i contagi».

Denuncia Di Caro:

«È assurdo che ci siano hub vaccinali praticamente deserti e un posto nevralgico come quello dello scalo catanese,

porto franco per potenziali contagi della nuova variante Delta che sta minacciando l’Europa».

Continua il deputato regionale del movimento 5 stelle:

«È inutile sottolineare che ogni giorno, ogni ora, di ritardo nell’attivazione dei controlli rischiano di avere conseguenze nefaste».

Infine, conclude Di Caro:

«Musumeci e Razza si attivino immediatamente nella speranza di riuscire a chiudere la stalla prima che i buoi si siano ampiamente dileguati».