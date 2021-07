Coronavirus Sicilia, 201 nuovi positivi e un morto. Nelle ultime 24 ore I tamponi eseguiti sono 9.999. Caltanissetta prima per contagi nell’isola.

Coronavirus Sicilia, 201 nuovi positivi e un morto. Nelle ultime 24 ore I tamponi eseguiti sono 9.999. Il tasso di positività sale ancora e da 1,8% a 2,1%.

La Sicilia è la terza regione per numero di contagi giornalieri in Italia. Si registra solo una nuova vittima.

I ricoverati in totale sono 128, 20 dei quali in terapia intensiva (tre ingressi in più rispetto al report di ieri). Dimessi e guariti sono 148.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Caltanissetta 77; Ragusa 34; Trapani 24; Palermo 17; Catania 14; Siracusa 12; Agrigento 10; Enna 8 e Messina 5.

In Italia stabili i contagi aumentano le vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute in tutto il paese sono 1.390 i positivi, ieri erano 1.394. I decessi in un giorno sono 25, ieri erano 13.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore in Italia sono 196.922. Il tasso di positività è lo 0,7%.

Riprende a scendere dopo lo blocco di ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva per il Covid: sono 169 i pazienti in rianimazione, 11 meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono 8, gli stessi di ognuno dei due giorni precedenti.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.167, in calo di 30 unità rispetto a ieri.