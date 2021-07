Operazione antimafia nel Palermitano, 85 arresti. Il quadro preoccupante degli investigatori: scenari allarmanti, rischio di nuove guerre.

Operazione antimafia nel Palermitano, 85 arresti

Operazione antimafia nel Palermitano, 85 arresti. Molti arresti nel blitz condotto dalle forze dell’ordine che si estende da Partinico e comprende Napoli e Roma.

I carabinieri del Comando provinciale di Palermo e la Direzione investigativa antimafia hanno arrestato 85 persone.

Gli indagati tutti accusati a vario titolo di:

associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, reati in materia di armi, estorsione e corruzione.

Sono 63 le persone che sono state trasferite in carcere, 18 agli arresti domiciliari e 4 sottoposte a obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria.

I carabinieri, col supporto di unità cinofile, del nucleo elicotteri e dello squadrone cacciatori di Sicilia, hanno eseguito 70 provvedimenti cautelari fra Palermo, Trapani, Latina, Napoli, Roma e Nuoro.

Tra le misure emesse, tre sono per associazione mafiosa e una per concorso esterno in associazione mafiosa.

Disarticolate cinque organizzazioni di trafficanti di stupefacenti i cui componenti sono accusati di produzione e traffico di marijuana cocaina e hashish.

Gli indagati colpevoli di reati in materia di armi e contro la pubblica amministrazione: la corruzione di un agente della polizia penitenziaria in servizio presso al Pagliarelli di Palermo.

La Dia, ha agito nelle province di Palermo, Trapani, Roma, Milano, Reggio Calabria e Cagliari, arrestando quattordici persone.

Dieci in carcere e quattro agli arresti domiciliari e una sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di residenza e di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’accusa è associazione finalizzata alla coltivazione, alla produzione e al traffico illeciti di sostanze stupefacenti.

L’inchiesta nasce da accertamenti avviati dai carabinieri della Compagnia di Partinico nel novembre 2017 su Ottavio Lo Cricchio,

imprenditore del settore vinicolo, e Michele Vitale, esponente della famiglia mafiosa dei Vitale, storici capi del mandamento mafioso di Partinico.

La famiglia Vitale al comando.

Vitale, nome storico legato a Cosa nostra, al centro dell’indagine della Dda.

Tra i personaggi di spicco Nicola Lombardo, genero dello storico capo-mandamento di Partinico Leonardo Vitale, condannato in via definitiva per associazione mafiosa.

Lombardo era deputato alla risoluzione di controversie tra privati in virtù del “prestigio criminale” che gli derivava dall’inserimento organico nella famiglia mafiosa di Partinico.

Nunzio Cassarà fedelissimo di Lombardo ha mantenuto i rapporti con un altro esponente di vertice del clan, Francesco Nania, arrestato nel febbraio 2018.

Altro personaggio coinvolto nel blitz, condotto dalla Dia e dai Carabinieri, è Michele Vitale, figlio del capomafia Vito, detto Fardazza, e nipote di Leonardo Vitale.

Il suo clan era capace di coltivare e produrre nella zona di Partinico ingentissime quantità di marijuana e di gestire un vasto traffico di droghe.

Egli si approvvigionava per la cocaina dalla ‘ndrina dei Pesce di Rosarno (Rc) e da un noto narcotrafficante romano catturato in Spagna dove era latitante.

Nelle conversazioni con il narcos romano i mafiosi usavano un linguaggio cifrato legato ad acquisti di vini per non farsi scoprire.

La Dia ha effettuato diversi sequestri di grossi quantitativi di droga.

Il 10 ottobre 2018, nelle campagne di Partinico, scoperto un sito di stoccaggio in cui era in essiccazione una gran quantità di marijuana.

Traffico di droga e accordi tra clan.

Le organizzazioni di trafficanti di droga che operavano tra Palermo, la provincia e Trapani sono cinque.

La necessità di non compromettere i guadagni garantiti dal traffico di stupefacenti su larga scala ha imposto una sorta di pax tra i vari gruppi.

Organizzazioni tutte legate ai clan mafiosi, per la gestione territoriale dei flussi di droga.

Scrive il gip che è emersa:

«l’immagine di una vera e assai allarmante balcanizzazione degli scenari criminali che consente di presagire futuribili scenari di nuove e forse imminenti guerre di mafia,

nella provincia palermitana storicamente nota come tra le più attive nell’ambito criminale del traffico di stupefacenti».

Un gruppo era diretto da Michele Vitale, della storica famiglia mafiosa di Partinico, un altro aveva al vertice un’altra Vitale, Antonina.

Quest’ultima sorella della ex pentita Giusy e dei boss Leonardo e Vito, e il figlio Michele Casarrubia.

era presente la banda con a capo Nicola Lombardo e Nunzio Cassarà, quella diretta dai fratelli Maurizio e Antonino Primavera e,

quella capeggiata dai fratelli Gioacchino e Raffaele Guida, Massimo Ferrara e Angelo Cucinella.

Operazione antimafia nel Palermitano, 85 arresti.

Le organizzazioni si erano divise la gestione dei fiorenti traffici di droga per la Sicilia occidentale.

I gruppi rifornivano stabilmente le piazze di spaccio della provincia di Trapani e di Palermo, dove operavano i referenti del gruppo Guida.

In provincia di Palermo il controllo sulle vendite era esercitato dall’organizzazione Casarrubia-Vitale.

Gran parte della cocaina arrivava dal basso Lazio tramite i corrieri dei Guida.

Altro canale di approvvigionamento era garantito dai clan camorristici locali della Campania i cui interessi rappresentati dai fratelli Visiello, esponenti del clan di Torre Annunziata.

L’hashish era importato da Palermo.

La pentita Giusy Vitale torna in carcere.

Le porte del carcere si aprono nuovamente per Giusy Vitale, sorella dei capi del mandamento mafioso di Partinico Leonardo e Vito.

La notizia della sua collaborazione con la giustizia scosse Cosa nostra. Alla guida del clan per la detenzione dei fratelli Leonardo e Vito, divenuta collaboratrice di giustizia.

Per i pm, la Vitale sarebbe al centro di un grosso traffico di droga. Con lei arrestati la sorella Antonina e il nipote Michele Casarrubia.

La talpa del boss.

Per anni il boss palermitano Francesco Nania sarebbe riuscito a comunicare con l’esterno nonostante fosse detenuto.

L’aiuto fornito dal titolare di un’agenzia immobiliare, Giuseppe Tola. Quest’ultimo avrebbe messo a disposizione un agente della polizia penitenziaria di Palermo in servizio nel carcere Pagliarelli.

La guardia penitenziaria, a cui è stato contestato il reato di corruzione aggravata, avrebbe favorito il boss.

L’agente avrebbe reso possibili scambi di lettere dal carcere rivelando agli indagati informazioni sull’organizzazione della struttura carceraria per ostacolare le attività di indagine e di intercettazione.

In cambio avrebbe ricevuto cibo (ricotta, arance, carne di capretto), vestiti (felpe, tute), il lavaggio mensile dell’auto e l’acquisto di carburante a un prezzo inferiore a quello di mercato.

Legami clan-politici.

Nel corso delle indagini sarebbero emersi legami tra boss e politici del Palermitano, in particolare con Partinico, storica enclave mafiosa.

Le connivenze scoperte nel luglio 2020 avevano determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di Partinico proprio per i condizionamenti mafiosi dell’attività amministrativa.

Il provvedimento ha riguardato il Consiglio comunale nel maggio 2019, il sindaco aveva rassegnato le dimissioni e la Giunta era decaduta.

Operazione antimafia nel Palermitano, 85 arresti.