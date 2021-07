Coronavirus in Sicilia, 58 nuovi casi e zero decessi. I tamponi eseguiti sono bassi 7.803. Caltanissetta guida la classifica dei contagi in Sicilia.

Coronavirus in Sicilia, 58 nuovi casi e zero decessi

Coronavirus in Sicilia, 58 nuovi casi e zero decessi. I contagi sono quasi dimezzati rispetto a ieri. I tamponi eseguiti sono 7.803 notevolmente bassi. Il tasso di positività scende allo 0,74%.

La Sicilia resta al terzo posto ma assieme dell’Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri. Nessun morto segnalato per il secondo giorno, il totale delle vittime si stabilizza a 5.981.

Gli attuali positivi sono 3.578 e sale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43.

I degenti negli ospedali sono 157, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati nelle terapie intensive, tornano a salire e oggi sono 17 (ieri erano 15).

Ecco i nuovi positivi suddivisi per provincia:

Caltanissetta 22; Catania 13; Ragusa 11; Trapani 4: Messina e Palermo 3; Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna.

In Italia diminuiscono i contagi e test, ma aumentano le vittime.

I positivi al test del coronavirus in tutto il Paese sono 480, ieri erano 808. I test eseguiti nelle ultime 24 ore tra molecolari e antigenici sono 74.649, ieri erano 141.640.

Il tasso di positività è lo 0,6%, sostanzialmente stabile rispetto allo 0,57% di ieri. Le vittime in un giorno sono 31, mentre ieri erano 12.

Nelle ultime 24 ore dei 31 decessi registrati per Covid in Italia, 10 rilevati in Campania, 16 si riferiscono al periodo dicembre-giugno scorsi.

In Toscana 4 morti su 8 si riferiscono anch’essi a periodi pregressi non meglio specificati. Su 31 decessi in tutta Italia, solo 17 sono riferibili alle ultime 24 ore e 14 ai giorni precedenti.

I pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia sono 191 con un calo di 6 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture sanitarie, secondo i dati del ministero della Salute, sono 2, mentre ieri erano 7.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.337 in calo di 27 unità rispetto a ieri.