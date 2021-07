Centro vaccinale di Battiati riaperto. L’hub chiuso una decina di giorni fa per il troppo calore: non si riusciva a lavorare.

Centro vaccinale di Battiati riaperto

Centro vaccinale di Battiati riaperto. Impianto di climatizzazione installato, ha riaperto stamane l’hub di Sant’Agata Li Battiati.

La struttura chiusa una decina di giorni fa per la mancanza di climatizzatori. Lavorare e vaccinare con le temperature roventi era diventato impossibile.

il sindaco Marco Rubino, questa mattina In linea con le previsioni, così come ha annunciato su Facebook comunica che il centro è tornato in piena attività.

Spiega il primo cittadino:

«È la dimostrazione che la sinergia tra enti è possibile lo conferma il lavoro congiunto tra Protezione civile e Amministrazione comunale.

Infine conclude il sindaco Rubino:

«Ringrazio l’ingegnere Cocina e il commissario Liberti per il profuso lavoro svolto. Già da questa mattina stiamo andando spediti, invitiamo la popolazione a vaccinarsi nel nostro hub».

Nel corso dei giorni di chiusura le persone che avevano già un appuntamento per la vaccinazione a Battiati hanno avuto massima assistenza nell’hub di Catania.

La Protezione civile come richiesto ha fornito i climatizzatori. I lavori di predisposizione dell’impianto elettrico e installazione delle apparecchiature le ha realizzate il Comune.

L’amministrazione ha usato finanziamenti statali, senza attingere ai fondi dei contribuenti.