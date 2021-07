Caldo e afa in Sicilia, nuova ondata in arrivo. L’ennesima ondata di calore africano, raggiungerà l’apice entro metà settimana.

Caldo e afa in Sicilia, nuova ondata in arrivo. La settimana si apre in Italia con l’arrivo di caldo africano e afa per diversi giorni.

Previsti dai meteorologi picchi di oltre 40° al Sud.

L’anticiclone nord africano ritorna nei prossimi giorni con una nuova impennata delle temperature al Sud.

Il Nord sarà ancora colpito da piogge e temporali, in alcuni casi intensi. L’ennesima ondata di calore africano, raggiungerà l’apice entro metà settimana.

Giovedì e venerdì si arriverà nuovamente a raggiungere i 40-42° nell’entroterra siciliano, ma un po’ in tutto il Sud.

L’accumulo del calore, giorno dopo giorno, si inizierà a soffrire anche la sera, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature notturne che sfiorano i 30°.

Il caldo si farà sentire anche al Centro Italia con picchi di 35-38°.

Lungo le coste il caldo sarà meno intenso ma aggravato da concentrazioni maggiori di umidità che aumenteranno la sensazione di afa.