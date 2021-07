Catania, giocatori in scadenza ora nuovo progetto tecnico. Superato lo scoglio dell’iscrizione, il Catania si concentra sulla composizione della squadra.

I calciatori con il contratto cessato sono undici, i vincoli sono scaduti il 30 giugno.

Sei i rapporti dovessero essere rinnovati, i calciatori acquisiti a titolo temporaneo dovrebbero fare ritorno nella squadra titolare del tesseramento.

Ecco i nomi:

i portieri Confente (Chievo) e Santurro (Bologna); il difensore Tonucci (Juve Stabia) e gli attaccanti Di Piazza (Catanzaro); Golfo (Juve Stabia) e Volpe (Frosinone).

Cinque calciatori su 6 sono a prestito secco. L’unica eccezione è legata a Tonucci, per il quale esiste un diritto di opzione per il riscatto che non è stato ancora eseguito.

Scaduti i contratti del portiere Martinez, dei centrocampisti Izco, Manneh e Welbeck e del giovane attaccante Vrikkis.

Per quanto riguarda questi ultimi, uno solo dei legami contrattuali, che riguarda Izco, prevede un’opzione, che la società non ha portato a buon fine.

Dei cinque giocatori svincolati, il papabile è Welbeck, che ha condotto una buona stagione ma, nel contempo, ha attirato l’interesse di altri club.

Intanto i vertici del club etneo hanno già formulato una prima proposta di rinnovo. Ora si resta in attesa di una risposta del centrocampista ghanese.