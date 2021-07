Agricoltore morto a Calascibetta, fermato il fratello. Marco Bruno, trovato senza vita nelle campagne del paese in provincia di Enna.

Agricoltore morto a Calascibetta, fermato il fratello. Marco Bruno di Calascibetta, 47 anni, trovato senza vita lunedì scorso nelle campagne del paese in provincia di Enna.

Gli inquirenti hanno posto in stato di fermo il fratello della vittima.

Bruno, trovato nel suo podere, già privo di vita, con una ferita alla testa e, nell’immediatezza, non si era esclusa l’ipotesi di un incidente sul lavoro.

I primi accertamenti medico legali avrebbero fatto emergere che la ferita era inferta da qualcuno.

Al momento dagli inquirenti non trapelano indiscrezioni sul possibile movente. Sono in corso le indagini per valutare attentamente la vicenda.