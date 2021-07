Fials-Sanità protesta in piazza Università a Catania. La manifestazione per denunciare le condizioni dei lavoratori del comparto sanitario.

Fials-Sanità protesta in piazza Università a Catania. Il Sindacato e precari scendono in piazza Università per denunciare le condizioni dei lavoratori del comparto sanitario.

La manifestazione anche per chiedere il riconoscimento delle somme dovute a chi ha lavorato negli screening e nella campagna vaccinale.

La Fials protesta per chiedere il rispetto di chi ha prestato anima e corpo durante i terribili momenti della pandemia.

I componenti denunciano le condizioni di precariato senza fine legata alla carenza di personale, e il mancato rinnovo contrattuale.

La segretaria provinciale Agata Consoli spiega che non sono stati pagati gli operatori impiegati in questo anno e mezzo:

«Si gioca a ping pong con continui rimpalli, l’assessorato dice che sono finiti i fondi, le aziende ignorano quanto questi operatori hanno fatto fino a questo momento».

Aggiunge la Consoli:

«Ci troviamo qui per dare un’unica voce sindacato e lavoratori».

«I precari non si abbandonano: sono stati utilizzati in un momento drammatico durante la pandemia ma non sono usa e getta, sono persone».

Inoltre, evidenzia la responsabile sindacale:

«il contratto collettivo è finito nel dimenticatoio e come detto i lavoratori impiegati negli screening e nella campagna vaccinale non hanno ricevuto un euro».

«Le istituzioni devono comprendere i sacrifici dei lavoratori che con un grande senso etico sono stati accanto ai cittadini e hanno messo in campo anima e corpo».

Giuseppe D’Angelo dell’azienda policlinico San Marco in merito alla carenza del personale che rischia di avere conseguenze drammatiche afferma:

«Le assunzioni a tempo determinato in provincia di Catania per fronteggiare emergenza oggi fanno l’ordinario per via di pensionamenti e mobilità e non possono nemmeno andare in ferie».

Aggiunge D’Angelo:

«Se questi precari vengono mandati a casa si rischia la chiusura di intere unità operative, tra infermieri e oss».

Infine, conclude D’Angelo:

«Quindi servono unità di personale stabilizzate: la sanità non si può trascurare perché è un bene comune».