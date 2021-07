Concorso Amt Catania, pubblicata la graduatoria. immediatamente on line l’elenco dei 20 autisti da assumere a tempo indeterminato.

Concorso Amt Catania, pubblicata la graduatoria

Concorso Amt Catania, pubblicata la graduatoria. Sono passati 23 giorni dopo la scadenza dei termini per la partecipazione al bando.

Già pubblicata sul sito internet dell’Amt la graduatoria per assumere, a tempo indeterminato, 20 autisti dell’azienda del trasporto pubblico metropolitano di Catania.

Le 1.460 domande sono state tutte vagliate e immediatamente stilata la graduatoria, per soli titoli, con modalità digitale e secondo i più moderni criteri di valutazione rapida, oggettiva trasparenza e merito.

Soddisfatto il sindaco Salvo Pogliese ha detto:

«Ringrazio il presidente Bellavia e il Cda, ma anche dirigenti e funzionari dell’Amt per avere portato a termine un ‘concorso lampo’, per soli titoli e,

dunque senza possibilità alcuna di interferenze esterne, con la stessa piattaforma informatica che abbiamo utilizzato al Comune di Catania,

premiando il merito e la competenza, sulla scia della positiva esperienza del reclutamento dei 25 vigili urbani, nel dicembre scorso, anche quella conclusa in poche settimane».

Aggiunge il primo cittadino:

«Anche in questo concorso per gli autisti dei mezzi di trasporto urbani abbiamo dato dimostrazione di rapidità ed efficienza che nell’Amministrazione comunale e nelle partecipate catanesi, non hanno precedenti».

Spiega il capo dell’amministrazione comunale di Catania:

«Nella massima trasparenza e con criteri oggettivi di valutazione, offriamo un’opportunità di ricambio generazionale aziendale e una prospettiva occupazionale stabile ai primi 20 vincitori:

un numero che nei prossimi mesi potrebbe aumentare e fare slittare la graduatoria degli aggiudicatari, per attingere nuove unità di personale».

Infine conclude il sindaco di Catania:

«Un interesse che è anche dell’Amt, ora Amts, che in questo modo risparmierà le spese per il lavoro straordinario,

producendo maggiore efficienza aziendale visto che il turn over è strettamente connesso al pensionamento di altrettanti dipendenti».