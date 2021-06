Motore in avaria su volo Catania-Roma. Grande paura sul velivolo della compagnia Bulgarian Air Charter. Quarantadue Passeggeri salvi grazie al pilota.

Motore in avaria sul volo Catania-Roma

Motore in avaria sul volo Catania-Roma. Ieri sera Grande paura sul velivolo della compagnia Bulgarian Air Charter.

L’aereo di linea aveva al suo interno 42 passeggeri, dei quali 34 poliziotti e otto migranti. Pochi minuti dopo il decollo l’aereo è tornato indietro per perché il motore aveva preso fuoco.

Una volta atterrato, diverse squadre dei vigili del fuoco di Catania hanno spento l’incendio.

Gli agenti dovevano accompagnare nella capitale i migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siciliane.

Fabio Conestà, segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia afferma:

«Quanto accaduto sul volo Catania-Roma è di una gravità inaudita».

«Se non fosse stato per il provvidenziale intervento del pilota, oggi avremmo contato 42 vittime».

Aggiunge Canestà:

«Un episodio che denota la scarsissima attenzione nei confronti degli uomini e le donne delle forze dell’ordine, mandati a combattere una guerra con le scarpe di cartone».

Continua segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia:

«ci sono stati politici che hanno abusato dei voli di Stato, altri utilizzati per sagre di paese e poi i poliziotti vengono mandati a fare gli accompagnamenti a bordo di rottami».

Conclude Canestà:

«Se il pilota non fosse riuscito nella sua azione, chi avrebbe avuto la responsabilità di 42 vite? Dopo la giusta dose di vergogna si pensi a impiegare un volo di Stato per i poliziotti in missione».