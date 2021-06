Incidente tra Taormina e Letojanni, grave Bimbo. Il sinistro stradale si è verificato stanotte sulla statale 114. Auto si schianta, 8 feriti.

Incidente tra Taormina e Letojanni, grave Bimbo

Incidente tra Taormina e Letojanni, grave Bimbo. Sinistro stradale stanotte sulla Statale 114 al confine tra Taormina e Letojanni.

Precisamente la vettura si è schiantata all’altezza del ponte che separa quest’ultimo comune dalla frazione di Mazzeo.

Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente.

Coinvolta una Fiat punto che procedeva in direzione Catania con a bordo 8 persone: 4 adulti e altrettanti bambini.

Tutti i feriti trasportati nei vicini ospedali, uno dei piccoli, di soli 2 anni, nell’impatto sbalzato fuori dall’auto ed è ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina.

Ferito in maniera seria anche il padre, un uomo di 39 anni che era alla guida.

Per altri tre bambini e per la madre, soccorsi da una delle tre ambulanze del 118 arrivate sul luogo, non ci sono condizioni preoccupanti.

Mentre due cugini di 17 e 18 anni, a bordo della vettura ribaltata, soccorsi e rasferiti al Policlinico di Messina per la cura di ferite ed escoriazioni.

L’auto, una Fiat Punto, dopo essere finita contro un guard-rail, si è ribaltata.

Sul luogo dell’incidente, insieme agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri che indagano per accertare la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.