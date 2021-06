Covid in Sicilia, 67 nuovi casi e 6 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 11.632 test. I contagiati sono 52 in meno rispetto a ieri.

Covid in Sicilia, 67 nuovi casi e 6 morti. Sono I contagiati sono 52 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore eseguiti 11.632 test. il tasso di positività che passa dallo 0,7% allo 0,5%.

La regione si posiziona al quinto posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti sono 6, i guariti 383. Negli ospedali i ricoverati sono 198, 14 in meno rispetto a ieri.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 23 persone, quattro in meno di ieri.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 15; Agrigento 11; Ragusa 10; Trapani 10; Siracusa 8; Palermo 8; Caltanissetta, 4; Enna 1 e 0 a Messina.

In Italia diminuiscono i positivi, ma aumentano le vittime.

I positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 753 (ieri erano 927). Le vittime in un giorno sono 56 (ieri erano 28), 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti nelle ultime 24 ore sono 192.541 (ieri erano 188.191). Il tasso di positività è lo 0,4%, ieri era lo 0,5%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 306, con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 8 (ieri erano 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.899, in calo di 128 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente4.256.451, i morti 127.418. Dimessi e guariti sono in totale 4.068.798, con un incremento di 2.769 rispetto a ieri.

I positivi attuali scendono a 60.235, in calo di 2.074 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare registrate 58.030 persone (1.924 meno di ieri).