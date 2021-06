Calcio, uniti per il Catania supera 100 mila euro. La cifra comunicata è aggiornata alle 13 di giovedì 24 giugno e certifica 897 bonifici.

Ultimo aggiornamento della sottoscrizione lanciata da Sigi per facilitare l'iscrizione del club etneo al prossimo campionato di Serie C.

Il dato è riferito alle 13 di giovedì 24 giugno e certifica 897 bonifici per un totale 101.127 euro versati.

La somma resta naturalmente lontana dagli 800 mila euro mancanti per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Iscrizione per la quale non si potrà prescindere da un intervento economico della stessa Sigi.

Per l’occasione anche i tifosi della curva nord si sono organizzati e continuano a sostenere la raccolta fondi avviata giovedì pomeriggio e pensata per agevolare chi non può procedere direttamente tramite bonifico bancario.

Gli interessati potranno effettuare la propria donazione presso i botteghini di piazza Spedini entro sabato con orari di apertura 9,30/12,30 e 16,30/20.