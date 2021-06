Palermo, forte boato e capannone in fiamme. Un forte scoppio nella notte seguito da una fitta coltre di fumo nero arrivano i vigili del fuoco.

Palermo, forte boato e capannone in fiamme. Scoppio nella notte seguito da una fitta coltre di fumo nero.

In fiamme un capannone in via Ugo La Malfa a Palermo. L’incendio è divampato nel capannone della Bosco Surgelati.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, agenti di polizia e carabinieri.

Moltissime le chiamate arrivate alle sale operative delle forze dell’ordine per segnalare l’esplosione.

Nella zona il traffico bloccato per consentire alle squadre di soccorso di potere intervenire.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte e sono ancora sul luogo dove si è sviluppato l’incendio per gli ultimi interventi di bonifica.

Successivamente interverranno i tecnici per cercare di accertare le cause che hanno provocato i gravi danni. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Sono in corso le ricerche per accertate le cause che hanno determinato l’esplosione e poi il rogo.