G20 Catania, diplomatico positivo non aveva anticorpi. Il capo della delegazione indonesiana, contagiato dalla variante Delta.

L’uomo ha un’altissima carica virale nonostante abbia ricevuto due dosi del vaccino cinese anti-covid.

È quanto si apprende da fonti sanitarie accreditate. La situazione potrebbe prendere risvolti delicati.

L’uomo di nazionalità indonesiana ha 45 anni e soffre di alcune patologie.

In questo momento, dei 6 funzionari di Stato entrati in contatto con lui, nessuno è risultato positivo, stessa situazione per i 20 passeggeri del suo volo.

Il diplomatico si trova sotto stretta osservazione, non ha avuto bisogno di ricovero.

Da quanto si rileva dall’esame sierologico, è risultato aggredito da una “altissima carica virale”. Nonostante le due dosi di vaccino la sua carica virale è molto alta «ha anticorpi pari a zero».

Domani sarà applicata, al paziente indonesiano, la terapia con gli anticorpi monoclonali nell’ospedale Cannizzaro, all’interno del reparto diretto dall’esperto dr. Carmelo Iacobello.

Si attendono eventuali sviluppi della vicenda che ha turbato i partecipanti ai lavori del G20 di Catania.