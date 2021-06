Girgenti Acque, tra gli indagati Miccichè e Scoma. Si tratta dell’inchiesta sull’ente gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento.

Girgenti Acque, tra gli indagati Miccichè e Scoma. Otto i fermati e nessun sequestro beni, nell’operazione denominata Waterloo.

Si tratta dell’inchiesta sulla governance della Girgenti Acque, l’ente gestore del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento.

I fermati sono ex componenti del disciolto consiglio di amministrazione e dirigenti.

Ottantaquattro gli indagati (per 50 la Procura si appresta a notificare avviso di conclusione delle indagini preliminari).

Indagati il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè (Fi), l’attuale deputato regionale Francesco Scoma (Iv), l’ex presidente della Provincia Regionale di Agrigento Eugenio D’Orsi,

e l’ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, che si era dimesso nel 2018, dopo la notifica dell’avviso di garanzia.

I reati ipotizzati dalla Procura, a vario titolo, sono associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione,

frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale.

Per l’accusa, le indagini avrebbero «permesso di accertare l’esistenza di una associazione a delinquere che operava in seno alla governance della società Girgenti Acque Spa».

Scrive la Procura di Agrigento:

«Al vertice del sodalizio criminale l’imprenditore Marco Campione, già presidente del Cda di Girgenti Acque e amministratore di fatto delle società ‘Gruppo Campione’».

Le indagini condotte dalla polizia giudiziaria hanno impiegato classiche procedure investigative.

Gli accertamenti sono intercettazioni, telefoniche, ambientali e di servizi di osservazioni, controllo e pedinamento, e un’attenta attività di verifica di bilanci societari e flussi finanziari.

I fermati sono:

Marco Campione, 60 anni, ex presidente di Girgenti Acque; Pietro Arnone, 58 anni, amministratore unico di Hydortecne;

Calogero Patti, 53 anni, dipendente di Girgenti Acque; Angelo Piero Cutaia, 51 anni, direttore amministrativo di Girgenti Acque;

Gian Domenico Ponzo, 54 anni, direttore generale Girgenti Acque; Francesco Barrovecchio, 61 anni, responsabile tecnico Hydortecne;

Calogero Sala, 61 anni, direttore tecnico e progettazione Girgenti Acque; Igino Della Volpe, 63 anni, membro del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque.

Le indagini, durate quasi quattro anni, sono state svolte dai carabinieri del Noe di Palermo, dalla Dia di Agrigento e dalla Guardia di finanza, coordinati dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella.

Scrivono dalla Procura che le investigazioni hanno:

«disvelato una potente azione di lobbying e la creazione di un vasto sistema di corruttele volto a eludere i controlli degli enti preposti».

Secondo la Procura di Agrigento:

«Falsi in bilancio e un sistema di accentramento degli appalti in capo alle imprese del presidente del consiglio di amministrazione di Girgenti Acque, Marco Campione, hanno permesso allo stesso di operare in regime di monopolio con relativi guadagni».

Sostiene la Procura di Agrigento che:

«L’omissione della dovuta attività di depurazione delle acque ha anche creato un danno ambientale da quantificare».

«L’illecito addebito agli utenti dei relativi costi non sostenuti completano un quadro probatorio eterogeneo e complesso».

Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio:

«A fronte di una provincia che grida sete e di una interdettiva pronunciata circa 5 anni fa, nel 2018 per la precisione,

ad oggi non siamo andati oltre questa gestione commissariale».

Continua Patronaggio:

«Ne prendiamo atto, ma dovevano essere date delle risposte un po’ più concrete. Anche questi elementi ci hanno portato ad agire e ad accelerare i tempi di questa indagine».

Alla base dei provvedimenti di fermo della Procura vi è la ritenuta esigenza cautelare:

«della possibilità di trasferire ingenti capitali all’estero. Anche per questo abbiamo effettuato i fermi».

«Si tratta di soggetti che si muovono a livello internazionale, che hanno la capacità non solo di andare all’estero, ma anche di movimentare capitali su conti esteri».