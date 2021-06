Calcio, Uniti per il Catania incassa 70 mila euro. La cifra comunicata è aggiornata alle 13 di lunedì 21 giugno ed è frutto di 628 bonifici.

Calcio, Uniti per il Catania incassa 70 mila euro. La sottoscrizione “Uniti per il Catania” ha raggiunto quota 70.012 mila euro.

Si tratta della raccolta fondi lanciata da Sigi nei giorni scorsi per sostenere la proprietà in un momento particolarmente delicato per il club catanese.

La cifra comunicata è aggiornata alle 13 di lunedì 21 giugno ed è frutto di 628 bonifici.

La somma resta naturalmente lontana dagli 800 mila euro mancanti per perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Iscrizione per la quale non si potrà prescindere da un intervento economico della stessa Sigi.

Intanto, i tifosi della curva nord si sono organizzati e hanno comunicato i dettagli dell’iniziativa mirata a favorire la sottoscrizione con una nota.

Nel comunicato diffuso dai sostenitori etnei si legge:

«La curva nord giovedì, venerdì e sabato presso i botteghini di piazza Spedini attiverà un punto di raccolta per contanti,

a beneficio di quanti vogliono dare un contributo alla “raccolta fondi” (o qualunque cosa sia) promossa dalla Sigi».

Questa mattina sono stati resi noti gli orari che verranno osservati ai botteghini di piazza Spedini:

16.30/20.00 giovedì; 16.30 /20.00 venerdì; 9.30/12.30 e 16.30/20.00 sabato.

Evidenziano i tifosi:

«Ogni sera verranno rendicontati i dati della raccolta giornaliera. Si ricorda che delle somme raccolte la responsabilità è in toto in capo alla Sigi».