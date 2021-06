Vaccinazioni, Musumeci Firma convenzione con farmacie. Il presidente della Regione Siciliana avverte che dal 15 luglio vaccini anche in farmacia.

Vaccinazioni, Musumeci Firma convenzione con farmacie

Vaccinazioni, Musumeci Firma convenzione con farmacie. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ospite a Tagadà su la 7 questo pomeriggio ha affermato in diretta che:

«Dal 15 luglio anche le farmacie cominceranno a fare vaccini, abbiamo firmato la convenzione».

Ha aggiunto Musumeci:

«Abbiamo predisposto delle campagne di vaccinazione di prossimità e nei comuni in cui il tasso di diserzione appare alto».

«manderemo delle unità, delle Usca, d’accordo con medici di famiglia, per incoraggiare i diffidenti e riottosi ad avvicinarsi al vaccino».

Continua Musumeci:

«In Sicilia abbiamo oltre 100 punti vaccinali. E stiamo andando anche nelle strutture delle zone balneari, faremo base negli stabilimenti o nelle infermerie presenti».

Ha evidenziato il capo della giunta regionale:

«E non credo che il problema sia organizzativo. Tutto quello che c’era da fare lo abbiamo fatto».

Nel corso dell’intervista, Musumeci ha fornito gli ultimi dati sulla campagna vaccinale:

«Somministrate a 83,25% il vaccino per gli over 80 e al 73% per i cittadini fra i 60 e i 79 anni.

Infine Musumeci ha detto:

«Nelle ultime settimane inoltre abbiamo raggiunto o superato quasi ogni giorno il target che ci era stato assegnato da Roma».