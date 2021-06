Etna prima Stromboli risponde, vulcani in attività. Fine settimana funestato dalla cenere lavica. Polvere lavica che ha raggiunto Siracusa.

Etna prima Stromboli risponde, vulcani in attività. Fine settimana in movimento per i vulcani siciliani.

L’Etna in 48 ore ha dato vita a intensi fenomeni eruttivi emissioni copiose di cenere lavica che si sono spinte fino nel siracusano.

L’attività stromboliana del vulcano più alto d’Europa è ripresa alle 21 di ieri per poi concludersi poco dopo la mezzanotte.

I dati li ha comunicati l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio etneo, che poco dopo le 23.30 ha riscontrato la conclusione dell’attività esplosiva al cratere di Sud-Est.

Infatti il trabocco lavico che si espandeva in direzione Sud-Ovest non è più alimentato.

Per quanto riguarda il tremore vulcanico è continuato fino alla la fase di decremento dell’ampiezza media, i cui valori oscillano attualmente nel livello basso e medio-basso.

Le sorgenti sono localizzate nell’area del Cratere di Sud-Est a una quota di 2.900 metri sopra il livello del mare.

L’attività infrasonica è bassa e i pochi eventi localizzati sono nell’area del Cratere Bocca Nuova.

Anche in questo caso si è registrata un’intensa attività stromboliana con ricaduta di cenere lavica che spinta dal vento ha raggiunto Catania, senza però disturbare l’operatività dell’aeroporto Vincenzo Bellini.

Quietato l’Etna, stamane ha iniziato una lieve attività lo Stromboli. Nel settore nord del vulcano eoliano si è verificato un trabocco lavico di modesta entità.

Sempre dai dati comunicati dai vulcanologi dell’Ingv osservatorio di Catania, il fenomeno è iniziato alle ore 6.05 e si è esaurito in pochi minuti.

Il fronte lavico dello Stromboli è in raffreddamento e comprende solo la parte alta della Sciara del fuoco.