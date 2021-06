Vaccini Pfizer e Moderna in Sicilia, 3 giorni di open day. L’iniziativa è rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid.

Vaccini Pfizer e Moderna in Sicilia, 3 giorni di open day. Ritorna sponsorizzata dalle Regione Siciliana l’iniziativa per potenziare la campagna vaccinale massiva in corso.

Da domenica a martedì 22 giugno, “porte aperte”, senza prenotazione, in tutti i punti vaccinali dell’Isola per i soggetti con più di 60 anni.

I soggetti che vorranno ricevere il vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) e per le persone con fragilità di qualsiasi età rivolta a chi non ha ancora ricevuto la prima dose vaccinale anti-Covid.

La decisione dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione in Sicilia.