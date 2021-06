Calcio, Sigi lancia l'iniziativa "Uniti per il Catania" - video. In conferenza stampa l'avvocato Giovanni Ferraù spiega l'iniziativa di azionariato popolare e fa chiarezza sul momento attuale a pochi giorni dal termine ultimo per l'iscrizione al campionato di Serie C.

la nuova iniziativa volta a chiedere il sostegno economico dei tifosi in vista dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C entro il 28 giugno.

Infatti, alla luce delle difficoltà finanziarie in tal senso, mancherebbero 800.000 euro per garantire l’attuale salvezza del club etneo in ambito agonistico,

fermo restando il capitale sociale deliberato di 6 milioni di euro in casa SIGI e 2 milioni ancora da sottoscrivere in casa Sigi.

Per quanto riguarda l’iniziativa in questione chiunque fosse interessato potrà effettuare un libero versamento a favore della società di via Magenta e contribuire all’acquisto delle azioni non ancora sottoscritte della Sigi,

con il cambio 1€/1 azione in caso di avvenuta iscrizione al campionato di Lega Pro.

Inoltre l’avvocato Ferraù ha sottolineato che, in caso di mancata iscrizione, non solo l’intera somma sarà rimborsata,

ma “i sottoscrittori verranno invitati personalmente a prendere contatti con la società”.

Nel corso della conferenza lo stesso Ferraù ha analizzato il momento vissuto in casa Catania su molteplici fronti.

Fra questi il prosieguo delle trattative con imprenditori esterni per immettere denaro in società,

fino ad arrivare alle considerazioni di Joe Tacopina contro la SIGI, oltre ai chiarimenti sull’iniziativa “Uniti per il Catania”.

Queste le parole di Giovanni Ferraù:

“Abbiamo ritenuto di coinvolgere solamente oggi la città e chi volesse essere utile al rilancio del Calcio Catania”.

“Non abbiamo tempo da perdere, mancano 6 giorni (all’iscrizione alla serie C, ndr.)“.

Iniziativa “Uniti per il Catania”:

“Non tende a fare una colletta tra i tifosi ma serve a rendere partecipi tutti della creatura del Calcio Catania”.

“Ci sono già molti che hanno risposto presente all’appello, ci sono già circa 80 sottoscrizioni”.

“All’appello mancano 800.000 euro”.

“SIGI garantirà la continuità aziendale finché non arriverà un investitore serio, però per parlare di questo dobbiamo arrivare al 28 giugno”.

“Investire oggi sul Calcio Catania significa contribuire al rilancio della squadra”.

“Dal 29 giugno cercheremo in tutto il mondo investitori validi che possano immettere 15 milioni di euro”.

Trattative in Società:

“Almeno quattro interlocuzioni valide erano in essere”.

“Una di queste mercoledì è venuta meno, e una sponsorizzazione ci ha riferito che non era in linea con l’attività della società”.

“Il venir meno di due interlocuzioni ci ha lasciato il fiato corto”.

“Oggi si tratta di avere entusiasmo che porti a contribuire a salvare il Calcio Catania”.

“Se gli interlocutori che ci sono ora, se vedono entusiasmo, probabilmente entrano,

ma se vedono fallimento aspettano il cadavere a bordo del fiume”.

“SIGI aveva già programmato un’immissione di denaro alla quale se ne sarebbero aggiunte altre che non ci sono state promesse”.

Botta e risposta con Tacopina:

“Chi doveva versare un milione il 14 marzo ne ha versati 632.000 ed è scappato via, non c’è promessa od obbligo non mantenuti”.

“Questa somma non è una regalia ma un atto firmato fra me e Tacopina”.

“Pensava di aggraziarsi la città con quella somma, noi abbiamo sbagliato, mi sono fatto prendere dal sogno americano, io l’ho capito in ritardo”.

“Chi ha messo realmente soldi sul Calcio Catania oggi è la SIGI, lui li ha messi per un contratto che non ha onorato”.

“Tacopina è stato solo inadempiente”.

Iscrizione al prossimo campionato di Serie C:

“E’ un punto necessario per mettere domani sul mercato il Calcio Catania”.

“Secondo noi il Catania con una situazione di regolarità è appetibile”.

“Dialogheremo con i creditori privati, noi dobbiamo tentare un altro anno, se necessario, di stenti,

ma non vogliamo perdere 75 anni di storia, non vogliamo persone pronte a prendere la squadra con una nuova matricola”.

“800.000 euro sono sufficienti a iscrivere la squadra è garantire i prossimi mesi di inizio stagione”.

Rischio di fallimento:

“E’ un rischio possibile, siamo convinti che sia minimo, ma c’è”.

“Dobbiamo scongiurare il fallimento, se noi sosteniamo che il fallimento è probabile, gli investitori scappano”.

“Quando abbiamo preso il Catania nessuno ha promesso un investimento da circa 15 milioni,

nessuno di SIGI ha detto che avremmo portato il Catania in Serie A”.

Infine, il comunicato del club etneo sull’iniziativa “Uniti per il Catania”:

“L’iniziativa intrapresa dalla Sport Investment Group Italia S.p.A. a sostegno del Calcio Catania mira a far sostenere, a chiunque lo desideri, il rilancio della nostra squadra del cuore”.

“A tal fine, chi eseguirà i bonifici sul conto corrente già indicato otterrà una opzione sull’acquisto di azioni della società S.I.G.I., proprietaria del Calcio Catania”.

Spiega la nota:

“La Sport Investment Group Italia ha un capitale sociale deliberato di euro 8.000.000, di cui circa euro 6.000.000 già sottoscritti ed euro 2.000.000 ancora da sottoscrivere;

in tale contesto, nell’ambito della più ampia operazione di rilancio del Calcio Catania, la società consentirà a chiunque lo volesse di acquistare le azioni di S.I.G.I. non ancora sottoscritte,

e di diventare protagonista dell’avventura chiamata Catania”.

prosegue la comunicazione:

“Tale operazione sarà subordinata all’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro;

per cui tutte le somme versate saranno utilizzate solo se e in quanto necessarie per procedere all’iscrizione suddetta”.

“In caso contrario, le somme versate verranno rimborsate entro e non oltre giorni cinque dalla mancata iscrizione al campionato”.

“A seguito dell’iscrizione, invece, l’opzione sarà tramutata in azione con un valore corrispondente 1€ / 1 azione”.

Il resoconto puntualizza:

“Per facilitare tali operazioni, i sottoscrittori dei bonifici saranno personalmente contattati e invitati a Torre del Grifo, casa loro, per compilare un format contenente tutti i termini legali appena descritti,

nonché sarà costituita, per una migliore gestione dell’operazione, una società ad hoc, con spese a carico di S.I.G.I.,

nella quale confluiranno tutti i piccoli azionisti, oggi sostenitori”.

Infine il comunicato della società etnea puntualizza:

“L’ufficio legale di S.I.G.I. S.p.A. e del Calcio Catania S.p.A. rimarranno a completa disposizione per ogni chiarimento necessario”.