Tragico incidente sulla Messina-Catania, due morti. Il sinistro stradale è avvenuto sulla A18 nel tratto tra Fiumefreddo e Giardini.

Tragico incidente sulla Messina-Catania, due morti

Tragico incidente sulla Messina-Catania, due morti. Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nel sinistro stradale.

L’incidente ha coinvolto, prima della mezzanotte di ieri, due autovetture sull’autostrada A18, Catania-Messina.

Lo scontro è avvenuto tra Fiumefreddo e Giardini che viaggiavano in direzione della città dello Stretto.

Le vittime sono un ragazzino di 14 anni e il padre di 48, alla guida di una Polo Volkswagen.

L’uomo, residente a Giardini Naxos, trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Nonostante i soccorsi del personale sanitario sul luogo è deceduto dopo l’arrivo al trauma center.

La moglie del conducente e gli altri tre figli (incluso un bambino di 3 anni) trasportati negli ospedali di Taormina, Garibaldi (Nesima) e Policlinico-San Marco di Catania.

Secondo quanto si apprende pare che i 6 occupanti della Polo, appartengono a un unico nucleo familiare e rientravano da un matrimonio.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia, le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Riposto e Acireale e del comando provinciale di Catania.

La polizia stradale indaga sulla dinamica dell’incidente, che pare essere stato autonomo nonostante abbia poi coinvolto una seconda vettura, una Fiat Punto.

Nel tratto interessato l’autostrada chiusa per ore provocando disagi e code. Sono in corso gli accertamenti per verificare l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.