Coronavirus In Sicilia, 228 positivi e 0 morti. I test eseguiti sono 13.206. La Sicilia al secondo posto in Italia dietro solo alla Lombardia.

Coronavirus In Sicilia, 228 positivi e 0 morti

Coronavirus In Sicilia, 228 positivi e 0 morti. Con altalenanza risalgono i casi giornalieri di Covid nell’isola che sono 60 in più di ieri.

La Sicilia al secondo posto in Italia dietro solo alla Lombardia. I test eseguiti sono 13.206. La percentuale di positivi sale da 1,1 a 1,7%.

Oggi il dato estremamente confortante è che non ci sono morti per coronavirus. Non accadeva da nove mesi. I guariti sono 330.

Negli ospedali sono ricoverate 318 persone (10 in meno di ieri), delle quali 35 in terapia intensiva (una meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 76; Palermo 39; Agrigento 28; Ragusa 24; Enna 22; Caltanissetta 21; Trapani 11; Siracusa 5 e 2 a Messina.

In Italia contagi stabili, meno i decessi.

I nuovi positivi In tutto il Paese sono 1.325, ieri erano 1.400. Sono 37 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52.

I test eseguiti sono 200.315 (ieri 203.173), il tasso di positività è 0,7%, stabile rispetto a ieri.

I casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.249.755, i morti 127.190. Dimessi e guariti sono 4.023.957, con un incremento di 4.533 rispetto a ieri.

I positivi attuali scendono a 98.608, in calo di 3.247 nelle ultime 24 ore e per la prima volta dopo mesi sotto quota 100 mila.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 444, con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri nelle strutture ospedaliere sono stati 15 (ieri erano 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.888, in calo di 176 unità rispetto a ieri.