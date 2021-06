Denise Pipitone potrebbe essere viva con una figlia. La notizia sensazionale in diretta tv, durante il programma di Rai1 Storie Italiane.

Chi parla è l’ex Pm di Marsala Maria Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari che dovrebbe essere “informata sui fatti”.

Il giudice condusse l’inchiesta sulla scomparsa della bimba, rapita il primo settembre del 2004 davanti alla sua abitazione di Mazara del Vallo.

Il magistrato, diventata ospite fisso di programmi televisivi e talk show, dopo avere denunciato a 17 anni di distanza errori,

depistaggi e collusioni nelle indagini da parte degli investigatori, oggi tira fuori l’ennesimo colpo di scena con una dichiarazione a sorpresa:

«Ho la certezza che Denise Pipitone sia viva e l’ho individuata. Questa persona è ormai una donna e ha anche una figlia».

L’ex Pm dice di avere trovato Denise: «con l’aiuto di una persona, in un contesto internazionale». La giudice sostiene di avere svolto il ruolo di “battitore” libero nelle indagini e di avere già informato la Procura di Marsala.

L’ex Pm avrebbe informato anche l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, mamma di Denise, e Piero Pulizzi, il papà naturale della bimba.

Dichiarazioni che non mancano di suscitare stupore, incredulità e anche un certo imbarazzo.

Il procuratore di Marsala Vincenzo Pantaleo, che su questa vicenda ha sempre mantenuto uno stretto riserbo dopo la riapertura dell’inchiesta avvenuta un mese fa, oppone ancora una volta un secco “no comment” alle domande dei giornalisti.

Parla invece l’avv. Giacomo Frazzitta, che insieme a Piera Maggio esprime tutto il suo disappunto per l’ennesima “rivelazione” che rischia di compromettere le indagini.

In merito alla vicendo sottolineano Piera Maggio e il suo legale:

«Invitiamo tutti – giornalisti, magistrati o avvocati – alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala».

La mamma di Denise e il suo legale evidenziano:

«Non vediamo tuttavia la necessità di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura».

L’avvocato Frazzitta stigmatizza infine le dichiarazioni dell’ex Pm Angioni:

«anche perché provenienti da un magistrato che dovrebbe conoscere bene l’importanza del segreto investigativo».

Così, in attesa di capire la “fondatezza” o meno di questa ennesima rivelazione, si consuma un’altra tappa di questa via crucis infinita che ha per protagonista Piera Maggio.

La “mamma coraggio” che da 17 anni cerca la sua bambina tra programmi televisivi e testimoni oculari dell’ultim’ora, tra speranze frustrate e delusioni dolorose.